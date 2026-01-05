Могут ли комары стать ключом к мониторингу биоразнообразия?

В фильмах серии Jurassic Park комары выступают хранилищами ДНК вымерших динозавров. Несмотря на то, что восстановление доисторических видов из окаменелых насекомых все еще остается невозможным, сама идея использования комаров как биологических архивов получила реальное научное подтверждение, пишет 24 Канал со ссылкой на ScienceAlert.

Команда исследователей из Университета Флориды провела масштабное полевое исследование в центральной части штата. В течение восьми месяцев на территории природоохранного резервата площадью 10 900 гектаров было собрано более 50 000 комаров, принадлежащих к 21 виду. Анализ крови нескольких тысяч самок позволил установить, что их укусы отражают почти полную картину местной фауны, отмечается в результатах исследования, опубликованного в журнале Nature.

По результатам генетического анализа ученые обнаружили ДНК 86 различных животных.

Это около 80 процентов всех позвоночных видов, которыми, по имеющимся данным, питаются эти комары.

В перечне оказались как мелкие земноводные, так и крупные млекопитающие, включая домашний скот.

По словам энтомолога Лоуренса Ривза, комары одинаково эффективно фиксируют присутствие животных с разным образом жизни – древесных, мигрирующих, оседлых, полуводных, а также местных, инвазивных и исчезающих видов.

Метод несовершенен

В то же время метод имеет свои ограничения.

Исследователям не удалось обнаружить ДНК флоридской пантеры – одного из самых редких крупных хищников региона.

Также вне результатов остались подземные животные вроде восточного крота.

Это свидетельствует, что эффективность подхода зависит от экологической доступности вида для комаров.

Другое исследование дополняет эту работу

Вторая работа этой же команды, также опубликована в Nature, показала, что отбор комаров в периоды их максимальной активности дает результаты, сопоставимые с традиционными методами учета различных животных в экосистеме. Однако во время сухих сезонов классические полевые наблюдения все еще превосходят новый подход по точности.

Ученые отмечают, что мониторинг биоразнообразия остается дорогим и трудоемким процессом, который требует значительных ресурсов и узкой специализации. Именно поэтому анализ ДНК из комариной крови рассматривается как перспективный и относительно дешевый инструмент, особенно в регионах с большим количеством насекомых.

Несмотря на общую неприязнь людей к комарам, исследователи подчеркивают их экологическую роль. Эти насекомые могут не только быть переносчиками болезней, но и помогать ученым лучше понимать состояние экосистем и принимать обоснованные решения по сохранению природы.