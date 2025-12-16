Что происходит с морскими ежами?

Морские ежи играют критическую роль в поддержании морских экосистем, подобно тому, как крупные травоядные животные формируют ландшафты на суше. Поедая водоросли и морскую траву, они сдерживают их разрастание и дают возможность другим организмам, в частности кораллам, успешно выживать. Кроме того, много морских животных – от млекопитающих и рыб до ракообразных и морских звезд – питаются этими колючими созданиями, поэтому они сами также являются частью пищевой цепи, пишет 24 Канал со ссылкой на SciTechDaily.

Новое исследование сообщает о волне массовой гибели морских ежей, которая в последние годы охватила различные регионы мира и недавно достигла Канарских островов.

Иван Кано, докторант Университета Ла-Лагуна на Тенерифе, вместе с коллегами зафиксировал резкое сокращение популяции вида Diadema africanum на архипелаге Канарских островов в течение 2022 – 2023 годов и с тех пор исследовал этот вопрос.

В то же время подобные случаи гибели представителей рода Diadema наблюдали в Карибском море в предыдущие годы.

Еще раньше аналогичную ситуацию наблюдали в Средиземном море, Красном море, Оманском заливе и западной части Индийского океана.

Род Diadema насчитывает восемь видов, которые обитают в теплых субтропических и тропических водах по всему миру. Вид D. africanum исторически процветал на скалистых рифах у западного побережья Африки и Азорских островов на глубине от пяти до 20 метров. На Канарских островах численность этих животных росла с середины 1960-х годов из-за сокращения популяций хищников, которых вылавливали рыбаки, а также из-за глобального потепления.

В некоторых частях архипелага, к которому относится Тенерифе, высокая плотность ежей привела к образованию того, что ученые называют "ежовыми пустынями" – животных стало настолько много, что они буквально покрывали собой все дно, иногда даже в несколько слоев. Это заставило ученых попробовать биологический контроль популяции, который в конце концов не дал результатов в период с 2005 по 2019 год.



Морской еж / Фото Freepik

Новые признаки вымирания

В феврале 2022 года Кано с коллегами впервые заметили массовую гибель D. africanum у островов Ла-Пальма и Гомера в западной части Канарского архипелага. В течение следующих месяцев вспышка распространилась на восток. Пораженные ежи становились менее активными, двигались необычно, переставали реагировать на раздражители, а затем теряли иглы и даже плоть перед гибелью, исследования, сообщает новое исследование опубликованное в научном издании Frontiers in Marine Science.

Ученые узнали эти симптомы, поскольку это был не первый случай таких массовых вымираний на островах. В начале 2008 года, а затем снова в начале 2018 года болезнь уничтожила примерно 93% особей D. africanum на Тенерифе и Ла-Пальме и 90% популяции на соседнем архипелаге Мадейра.

Но вспышка 2022 года отличалась: если многие пострадавшие популяции восстановились после события 2008 года – иногда удивительно быстро – то в 2022 году этого не произошло. Зато вторая волна массовой гибели ударила по Канарским островам в течение 2023 года.

Сколько ежей осталось?

Чтобы оценить масштабы катастрофы, Кано с коллегами провели подсчет численности D. africanum на 76 участках семи основных островов архипелага с лета 2022 до лета 2025 года, сравнивая полученные данные с историческими показателями.

Авторы также привлекли профессиональных дайверов, которые предоставили информацию об относительном количестве ежей на своих привычных местах погружения в 2023 году и в период с 2018 по 2021 год. Затем они использовали ловушки для сбора личинок на четырех участках у восточного побережья Тенерифе в сентябре 2023 года – в пиковый период нереста. Наконец, ученые подсчитали количество новых молодых особей на тех же участках в январе 2024 года.

Анализ показал, что текущая численность D. africanum на Канарских островах достигла исторического минимума, причем несколько популяций находятся на грани локального вымирания. Массовая гибель 2022 – 2023 годов повлияла на всю популяцию вида в архипелаге.

Например, с 2021 года зафиксировано сокращение на 74% на Ла-Пальме и на потрясающие 99,7% на Тенерифе.

Исследователи также пришли к выводу, что после событий 2022 – 2023 годов эффективное размножение D. africanum почти прекратилось на восточном побережье Тенерифе: в ловушки попало лишь незначительное количество личинок, а молодых особей не обнаружили ни в одной из обследованных мелководных скалистых сред.



Морской еж / Фото Freepik

Причины морской пандемии до сих пор неизвестны

Сообщения из других регионов свидетельствуют, что гибель на Канарских островах стала очередным шагом в более широкой морской пандемии с серьезными последствиями для этих ключевых травоядных жителей рифов.

Ученые до сих пор не установили точно, какой патоген вызывает эти вымирания, хотя в разное время звучали различные предположения, например одноклеточные паразиты рода Philaster или амебы Neoparamoeba branchiphila.

Без подтвержденной идентификации невозможно сказать, или возбудитель прибыл из Карибского моря океаническими течениями или морским транспортом, или виновато в этом изменение климата.

Исследователи еще не уверены, как будет развиваться эта пандемия. Сейчас кажется, что она не затронула другие популяции Diadema в Юго-Восточной Азии и Австралии, что является обнадеживающей новостью. Однако нельзя исключить вероятность того, что болезнь появится снова и потенциально распространится еще дальше.