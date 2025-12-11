Открытие стало результатом семилетнего исследования популяций редких лягушек в горном регионе, опубликовано 10 декабря в журнале PLOS One. Обнаружить новых представителей фауны помог их характерный звук, пишет 24 Канал.

Смотрите также Кажется, человечество случайно одомашнило новое дикое животное

Что известно о новой лягушке из бразильских гор?

Исследователи обнаружили ранее неизвестный науке вид крошечной лягушки в горном массиве Серра-ду-Кириири, который расположен в бразильском штате Санта-Катарина. Земноводное принадлежит к семейству Brachycephalidae и живет на высоте более 750 метров над уровнем моря среди опавших листьев горных лесов. Особенностью вида является его ярко-оранжевая окраска и миниатюрные размеры.



В бразильских горах нашли ярко-оранжевую лягушку / Фото Luiz Fernando Ribeiro

В течение последних семи лет ученые систематически изучали популяции лягушек этого семейства в регионе. Несмотря на то, что оранжевый цвет делает этих существ заметными, только благодаря звукам удалось точно определить их местонахождение. Самцы издают характерные крики во время брачного периода, что позволило исследователям локализовать их. Самок же, которые ведут себя тише, находили случайно во время полевых работ.

После сбора образцов команда провела тщательный анализ в лабораторных условиях. Ученые применили генетическое секвенирование и морфологические исследования, чтобы сравнить находку с другими родственными видами. Результаты подтвердили, что это действительно новый вид, который получил научное название B. lulai. Имя выбрали в честь действующего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.



Миниатюрная оранжевая лягушка сидит на кончике карандаша / Фото Luiz Fernando

Герпетолог Маркос Борншайн из Университета штата Сан-Паулу и его коллеги объяснили, что такое название должно привлечь внимание к необходимости расширения природоохранных инициатив. Особенно это касается атлантических дождевых лесов и эндемичных миниатюрных лягушек Бразилии, многие из которых находятся под угрозой исчезновения.

Угрозы и вызовы

Хотя новый вид обитает на ограниченной территории, его среда обитания остается относительно ненарушенной. Поэтому сейчас ученые оценивают статус сохранения вида как наименее тревожный. Однако другие лягушки региона Санта-Катарина находятся в критическом состоянии из-за потери естественных мест обитания.

Среди основных угроз для амфибий в этой местности исследователи называют выжигание травянистых угодий, выпас скота, инвазивные виды растений, туризм, добыча полезных ископаемых и вырубка лесов. Земноводные считаются наиболее уязвимым классом позвоночных в мировом масштабе, поэтому защита их природных сред имеет критическое значение.



Типичный ареал обитания B. lulai / Фото Luiz Fernando

Сейчас в штате Санта-Катарина обсуждается создание федеральной природоохранной территории, отмечает ScienceAlert. Такая инициатива позволит обеспечить защиту лесов без необходимости выкупа частных земель государством. Ученые надеются, что дальнейшее изучение видов семейства Brachycephalus углубит понимание внутривидовой вариативности и будет способствовать уточнению границ между различными видами.

Исследователи отмечают, что основными препятствиями для расширения исследований остаются ограниченное финансирование полевых работ и сложность доступа к некоторым горным локациям. Иногда для достижения нужных точек приходится прокладывать километры новых маршрутов через густые леса.