Відкриття стало результатом семирічного дослідження популяцій рідкісних жаб у гірському регіоні, опубліковане 10 грудня у журналі PLOS One. Виявити нових представників фауни допоміг їхній характерний звук, пише 24 Канал.

Що відомо про нову жабу з бразильських гір?

Дослідники виявили раніше невідомий науці вид крихітної жаби в гірському масиві Серра-ду-Кіріірі, який розташований у бразильському штаті Санта-Катаріна. Земноводне належить до родини Brachycephalidae і живе на висоті понад 750 метрів над рівнем моря серед опалого листя гірських лісів. Особливістю виду є його яскраво-помаранчеве забарвлення та мініатюрні розміри.



У бразильських горах знайшли яскраво-помаранчеву жабу / Фото Luiz Fernando Ribeiro

Протягом останніх семи років науковці систематично вивчали популяції жаб цієї родини у регіоні. Попри те, що помаранчевий колір робить цих істот помітними, лише завдяки звукам вдалося точно визначити їхнє місцезнаходження. Самці видають характерні крики під час шлюбного періоду, що дозволило дослідникам локалізувати їх. Самиць же, які поводяться тихіше, знаходили випадково під час польових робіт.

Після збору зразків команда провела ретельний аналіз у лабораторних умовах. Вчені застосували генетичне секвенування та морфологічні дослідження, щоб порівняти знахідку з іншими спорідненими видами. Результати підтвердили, що це дійсно новий вид, який отримав наукову назву B. lulai. Ім'я обрали на честь діючого президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви.



Мініатюрна помаранчева жаба сидить на кінчику олівця / Фото Luiz Fernando

Герпетолог Маркос Борншайн з Університету штату Сан-Паулу та його колеги пояснили, що така назва має привернути увагу до необхідності розширення природоохоронних ініціатив. Особливо це стосується атлантичних дощових лісів та ендемічних мініатюрних жаб Бразилії, багато з яких перебувають під загрозою зникнення.

Загрози та виклики

Хоча новий вид мешкає на обмеженій території, його середовище проживання лишається відносно непорушеним. Тому зараз учені оцінюють статус збереження виду як найменш тривожний. Проте інші жаби регіону Санта-Катаріна перебувають у критичному стані через втрату природних місць існування.

Серед основних загроз для амфібій у цій місцевості дослідники називають випалювання трав'янистих угідь, випасання худоби, інвазивні види рослин, туризм, видобуток корисних копалин та вирубування лісів. Земноводні вважаються найбільш вразливим класом хребетних у світовому масштабі, тому захист їхніх природних середовищ має критичне значення.



Типовий ареал проживання B. lulai / Фото Luiz Fernando

Наразі в штаті Санта-Катаріна обговорюється створення федеральної природоохоронної території, зазначає ScienceAlert. Така ініціатива дозволить забезпечити захист лісів без необхідності викупу приватних земель державою. Науковці сподіваються, що подальше вивчення видів родини Brachycephalus поглибить розуміння внутрішньовидової варіативності та сприятиме уточненню меж між різними видами.

Дослідники зазначають, що основними перешкодами для розширення досліджень лишаються обмежене фінансування польових робіт та складність доступу до деяких гірських локацій. Іноді для досягнення потрібних точок доводиться прокладати кілометри нових маршрутів через густі ліси.