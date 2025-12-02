Что вызвало синюю окраску?

Дан Бертон, владелец компании по контролю дикой природы, описал оттенок как чрезвычайно яркий – похожий на цвет черники. Исследования показали, что мышцы, жир и внутренние органы животных приобрели такой цвет из-за влияния Дифацинона – родентицидного (прилагательное, что означает "предназначен для уничтожения грызунов") антикоагулянта (вещество, которое замедляет свертывание крови или препятствует ему), который используют для борьбы с мышами и крысами, пишет 24 Канал со ссылкой на Firstpost.

Это химическое соединение продается в форме синего яда для легкого распознавания людьми. Вещество блокирует фермент, ответственный за переработку витамина K, что приводит к невозможности печени производить достаточное количество факторов свертывания крови. Результатом становится сильное внутреннее кровотечение у животных, которые съели отравленных грызунов или сам яд.

В Департаменте рыбы и дикой природы Калифорнии предостерегли, что мясо диких кабанов, оленей, медведей и гусей может быть загрязненным. Токсин остается активным даже после термической обработки, поэтому употребление такого мяса представляет серьезную опасность для здоровья.



Дикая свинья с голубыми внутренностями / Фото GlendilTEK на imgur

Дикие свиньи в Калифорнии являются гибридами домашних свиней и европейских кабанов, которых намеренно выпустили сто лет назад. Эти всеядные животные охотно поедают как отравленных грызунов, так и саму приманку. Издание ScienceAlert пишет, что с марта 2025 года местный охотник наблюдал, как свиньи пытаются добраться до овса с родентицидом в ловушках для белок.



Последствия для экосистемы и здоровья

Случаи обнаружения синих свиней в регионе фиксируют не впервые. Дифацинон попадает в организмы многих хищников, включая сов, горных львов, рысей, лисиц, а также исчезающих северных пятнистых сов и лисиц Сан-Хоакин. Хотя отравление антикоагулянтами можно лечить введением витамина K на ранней стадии, прогноз обычно неблагоприятный. К тому же это не имеет никакого значения для дикой природы, ведь невозможно проверить каждое животное, не наелось ли оно яда.



Именно из-за разрушительного воздействия на дикую природу использование дифацинона строго контролируют в Калифорнии с 2024 года, пишет издание WION. Группы защиты дикой природы по всему миру призывают прекратить полагаться на химические пестициды из-за вреда, который они наносят экосистемам.

Хотя Департамент рекомендует фермерам принимать меры для предотвращения воздействия на диких животных, как видим, это бесполезно. Перед использованием яда фермеров просят убедиться, что нецелевые виды не находятся в зоне обработки, однако этот пример доказывает, что такие проверки или не проводятся вообще, или являются безрезультатными.