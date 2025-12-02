Що спричинило синє забарвлення?

Дан Бертон, власник компанії з контролю дикої природи, описав відтінок як надзвичайно яскравий – схожий на колір чорниці. Дослідження показали, що м'язи, жир та внутрішні органи тварин набули такого кольору через вплив Дифацинону – родентицидного (прикметник, що означає "призначений для знищення гризунів") антикоагулянту (речовина, яка уповільнює згортання крові або перешкоджає йому), який використовують для боротьби з мишами та щурами, пише 24 Канал з посиланням на Firstpost.

Ця хімічна сполука продається у формі синьої отрути для легкого розпізнавання людьми. Речовина блокує фермент, відповідальний за перероблювання вітаміну K, що призводить до неможливості печінки виробляти достатню кількість факторів згортання крові. Результатом стає сильна внутрішня кровотеча у тварин, які з'їли отруєних гризунів або саму отруту.

У Департаменті риби та дикої природи Каліфорнії застерегли, що м'ясо диких кабанів, оленів, ведмедів та гусей може бути забрудненим. Токсин лишається активним навіть після термічної обробки, тому вживання такого м'яса становить серйозну небезпеку для здоров'я.



Дика свиня з блакитними нутрощами / Фото GlendilTEK на imgur

Дикі свині в Каліфорнії є гібридами домашніх свиней та європейських кабанів, яких навмисно випустили сто років тому. Ці всеїдні тварини охоче поїдають як отруєних гризунів, так і саму приманку. Видання ScienceAlert пише, що з березня 2025 року місцевий мисливець спостерігав, як свині намагаються дістатися до вівса з родентицидом у пастках для білок.



Наслідки для екосистеми та здоров'я

Випадки виявлення синіх свиней у регіоні фіксують не вперше. Дифацинон потрапляє в організми багатьох хижаків, включаючи сов, гірських левів, рисей, лисиць, а також зникаючих північних плямистих сов та лисиць Сан-Хоакін. Хоча отруєння антикоагулянтами можна лікувати введенням вітаміну K на ранній стадії, прогноз зазвичай несприятливий. До того ж це не має ніякого значення для дикої природи, адже неможливо перевірити кожну тварину, чи не наїлася вона отрути.



Саме через руйнівний вплив на дику природу використання дифацинону суворо контролюють у Каліфорнії з 2024 року, пише видання WION. Групи захисту дикої природи по всьому світу закликають припинити покладатися на хімічні пестициди через шкоду, яку вони завдають екосистемам.

Хоча Департамент рекомендує фермерам вживати заходів для запобігання впливу на диких тварин, як бачимо, це марно. Перед використанням отрути фермерів просять переконатися, що нецільові види не перебувають у зоні обробки, однак цей приклад доводить, що такі перевірки або не проводяться взагалі, або є безрезультатними.