Об этом 24 Каналу рассказали в Институте зоологии имени И. И. Шмальгаузена НАН Украины.

Вернулась ли чупакабра?

Как сообщают СМИ, странное существо заметили в селе Угорники на Ивано-Франковщине: среди бела дня оно появилось прямо возле частных домов.

Очевидцы рассказали, что животное по размерам напоминало большую собаку, но выглядело довольно странно – имело длинные конечности и хвост, а также нетипичные черты морды. Именно эти особенности и вызвали беспокойство у местных жителей, ведь животное не было похоже на привычных для этой местности.

"Чупакабра" пришла на Прикарпатье

В Институте зоологии НАН Украины отметили, что на кадрах может быть лиса или собака, пораженная демодекозом – заболеванием, которое существенно меняет внешний вид животного.

По словам специалистов, такие случаи довольно распространены, в частности из-за роста популяции лисиц и бездомных собак.

Эксперты объяснили, что демодекоз может приводить к значительному выпадению шерсти, из-за чего животное фактически лысеет.

Справка. Демодекоз – это паразитарное заболевание кожи, вызванное клещами рода Demodex. Оно поражает волосяные фолликулы и сальные железы, вызывая выпадение шерсти, раздражение кожи и общее ухудшение состояния животного.

Напомним, о так называемой "чупакабре" в Украине начали говорить еще в начале 2000-х, однако наибольшую популярность это существо получило в 2009 – 2010 годах.

В частности, в 2009 году подобные истории активно распространялись в Тернопольской области: местные жители сообщали о неизвестном животном, которое якобы массово уничтожало кроликов – их находили задушенными, без крови и аккуратно сложенными в одном месте.

Впоследствии похожие сообщения поступали и из других регионов – Черниговской, Запорожской и Волынской областей. Некоторые очевидцы даже утверждали, что видели существо собственными глазами.

Стоит отметить, что название "чупакабра" происходит с испанского и буквально означает "тот, что высасывает кровь коз" или "козий вампир". В мире первые сообщения об этом существе появились в 1975 году в Пуэрто-Рико: тогда на одной из ферм за ночь погибли все куры, причем, как утверждалось, они были полностью обескровлены.

