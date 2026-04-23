Несмотря на необычность, такие животные требуют особого ухода и ответственных условий содержания. Журналисты 24 Канала собрали несколько самых экзотических домашних любимцев украинцев.

Каких нетрадиционных животных имеют украинцы?

Спрос на экзотических домашних животных в Украине постепенно растет. Часть людей ищет уникальных любимцев, другие – интересуются рептилиями или необычными видами.

Питон

Питоны – одни из самых популярных экзотических рептилий для домашнего содержания. Они не являются ядовитыми, однако могут достигать значительных размеров, поэтому требуют просторного террариума и контроля температуры.

Питон / Скриншот "Тредс"

Питаются в основном грызунами, а кормление происходит нечасто (раз в несколько недель). Владельцы ценят их за спокойный характер, но такое животное подходит только опытным людям.

Сурикат

Сурикаты – очень социальные и активные животные, которые быстро привязываются к людям. Они любят внимание, игры и постоянный контакт, поэтому не подходят тем, кто мало времени проводит дома. В квартире для них нужно создать безопасное пространство, ведь они любят исследовать территорию. В то же время сурикаты могут быть достаточно требовательными в уходе и питании.

Сурикаты / Скриншот "Тредс"

Еж

Домашние ежи, в частности африканские карликовые, стали популярными благодаря компактности и необычному виду. Они ведут ночной образ жизни, поэтому активны преимущественно в темное время суток.

Еж / Скриншот "Тредс"

Ежи нуждаются в специальном корме, тепла и чистой среде. Несмотря на милый вид, они не всегда любят частый контакт с людьми.

Ящерица

Ящерицы – одна из самых распространенных групп экзотических животных для дома, среди которых популярны гекконы и агамы. Они не требуют постоянного внимания, но очень зависимы от условий содержания. Для них важны правильное освещение, температура и влажность в террариуме. Питаются насекомыми или растительной пищей в зависимости от вида.

Ящерица / Скриншот "Тредс"

Павлин

Павлинов иногда содержат в частных домах или на больших дворах. Это декоративные птицы, известны своим ярким хвостом и эффектным поведением.

Павлин / Скриншот "Тредс"

Они нуждаются в пространстве, ведь не подходят для содержания в квартире. Кроме того, павлины могут быть шумными, что стоит учитывать перед их приобретением.

Игуана

Игуаны – большие травоядные рептилии, которые могут вырастать до полутора метров. Они нуждаются в просторном террариуме с ультрафиолетовым освещением и стабильной температурой. Рацион состоит преимущественно из овощей и зелени. Игуаны могут привыкать к человеку, но требуют времени и правильного подхода во взаимодействии.

Игуана / Скриншот "Тредс"

Что стоит знать перед тем, как заводить экзотическое животное?

Популярность экзотических животных в Украине и мире растет: все чаще в квартирах и частных домах появляются игуаны, змеи, хамелеоны и даже пауки. Однако специалисты ScientistMan предостерегают: такие любимцы требуют значительно более сложного ухода, чем традиционные коты или собаки.

Главная проблема заключается в том, что экзотические виды не адаптированы к жизни рядом с человеком и имеют совсем другие потребности. В частности, для них критически важно воспроизвести естественную среду – с правильным уровнем температуры, влажности и освещения. Даже незначительные отклонения могут привести к стрессу или серьезным заболеваниям.

Отдельную сложность составляет питание: если травоядные еще могут потреблять растительную пищу и добавки, то хищные животные часто нуждаются в специальном или даже живого корма.

Еще одной особенностью является поведение. Многие экзотические животные не стремятся к контакту с человеком и не становятся "домашними" в привычном смысле. Они могут оставаться настороженными или стрессовыми даже после длительной жизни в неволе. Кроме того, владельцы сталкиваются со многими трудностями: найти ветеринара для экзотических животных сложнее, а расходы на содержание значительно выше.

Также проблемой может стать передержка во время поездок или отпусков. Эксперты отмечают: решение завести такого любимца должно быть взвешенным, ведь это долгосрочная ответственность, которая требует знаний, времени и ресурсов.

