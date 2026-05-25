В то же время эксперты отмечают: абсолютно безопасных для аллергиков собак не существует. Об этом пишет Healthline.

Существуют ли гипоаллергенные собаки и чем они отличаются от других пород?

Термин "гипоаллергенная собака" давно стал популярным среди владельцев домашних животных, однако ученые и ветеринары объясняют: ни одна порода не является полностью безаллергенной. То есть, не существует псов, которые на 100% не вызывают аллергии.

Основной причиной аллергической реакции является не сама шерсть животного, как часто считают люди, а белки, которые содержатся в перхоти, слюне и кожных выделениях собаки. Именно они попадают в воздух и оседают на мебели, одежде и шерсти пса.

Так называемые гипоаллергенные породы отличаются тем, что они значительно меньше линяют или имеют особый тип меха. Поэтому в доме распространяется меньше перхоти и аллергенов.

Часто такие собаки имеют кудрявую, жесткую или даже полностью отсутствующую шерсть, которая задерживает частицы кожи и не позволяет им активно разлетаться по дому.

Специалисты также обращают внимание, что реакция на псов очень индивидуальна. Человек может спокойно переносить одну породу, но иметь сильную аллергию на другую. Более того, иногда даже отдельные собаки в пределах одного вида вызывают разную реакцию.

Эксперты советуют перед тем, как заводить животное, провести несколько встреч с псом и проконсультироваться с аллергологом. Даже гипоаллергенные породы нуждаются в регулярном уходе, купания и очистки жилья, чтобы минимизировать накопление аллергенов.

Какие породы собак считают гипоаллергенными?

Как пишет American Kennel Club, среди гипоаллергенных собак есть как маленькие декоративные породы для квартиры, так и большие активные любимцы для семей с детьми. Часть из них почти не линяет, другие имеют особый тип шерсти, который лучше удерживает аллергены и не дает им активно распространяться в помещении.

Каждая порода имеет собственный характер, потребности в уходе и уровень активности, поэтому выбирать собаку стоит не только по "гипоаллергенности", но и по образу жизни будущего владельца.

Аффенпинчер

Аффенпинчер – маленькая декоративная порода, которую часто называют "обезьяньей собакой" из-за забавного выражения морды. Несмотря на компактный размер, эти собаки известны смелостью и очень живым характером.

Они имеют жесткую шерсть, которая линяет значительно меньше, чем у многих других пород. Именно поэтому аффенпинчеров часто рекомендуют людям с легкой аллергией.

Аффенпинчер / Фото "Канва"

Порода хорошо подходит для жизни в квартире и сильно привязывается к хозяину. Однако эта собака требует регулярного вычесывания, чтобы шерсть не спутывалась.

Афганская борзая

Афганская борзая считается одной из самых элегантных и самых узнаваемых пород в мире. Эти собаки имеют длинную шелковистую шерсть, но линяют меньше, чем многие другие крупные псы.

Афганские борзые довольно независимые и сдержанные по характеру, хотя сильно привязываются к семье. Они требуют большого количества физической активности и регулярного ухода за шерстью. Из-за аристократического темперамента эту породу часто называют "собачьей аристократией". Несмотря на гипоаллергенный статус, уход за шерстью афганской борзой занимает немало времени.

Афганская борзая / Фото "Канва"

Американский бесшерстный терьер

Американский бесшерстный терьер является одной из самых известных пород для людей с аллергией из-за почти полного отсутствия шерсти. Они возникли в США и быстро стали популярными среди семей, которые хотели домашнего любимца без сильной линьки.

Эти собаки очень активные, умные и легко обучаются. Из-за отсутствия шерсти они почти не оставляют аллергенов на мебели и одежде. Однако их кожа требует особого ухода и защиты от солнца и холода.

Американский бесшерстный терьер / Фото "Канва"

Американские бесшерстные терьеры прекрасно подходят для жизни в квартире и любят активные игры с людьми.

Барбадо-да-Терсейра

Барбадо-да-Терсейра – редкая пастушья порода с Азорских островов в Португалии. Это собака среднего размера с густой волнистой шерстью, которая линяет не слишком интенсивно.

Порода известна высоким интеллектом, выносливостью и преданностью хозяину. Исторически этих собак использовали для работы со скотом, поэтому они очень энергичны и нуждаются в физических нагрузках. Из-за относительно небольшого распространения порода остается малоизвестной за пределами Португалии.

Барбадо-да-Терсейра / Фото "Канва"

Его густая кудрявая шерсть помогает задерживать перхоть и уменьшает количество аллергенов в доме. Барбеты очень дружелюбные, легко ладят с детьми и прекрасно подходят для семей. Они любят воду, активные прогулки и хорошо чувствуют себя на природе.

Порода отличается высоким интеллектом и легко учится новым командам. Однако шерсть барбета требует постоянного ухода и регулярного подстригания.

Бедлингтон-терьер

Бедлингтон-терьер имеет очень необычный вид и часто напоминает маленького ягненка. Порода известна мягкой кудрявой шерстью, которая почти не линяет и считается более комфортной для людей с аллергией.

Бедлингтон-терьер / Фото "Канва"

Несмотря на милый внешний вид, бедлингтон-терьеры являются активными и смелыми собаками с сильным охотничьим инстинктом. Они очень привязываются к семье и хорошо ладят с детьми. Порода легко обучается, но требует последовательного воспитания и активных прогулок.

