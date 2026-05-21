Владельцы, которые стремятся завести мастифа, получают не просто собаку, а верного друга, охранника и настоящего члена семьи. Об этом пишет American Kennel Club.

Что нужно знать о характере и физических особенностях мастифов?

Мастифы известны не только своими огромными размерами, но и богатой историей. Порода берет начало еще в Древнем Риме, где ее использовали как сторожевых и боевых собак.

Вес взрослого самца мастифа может достигать от 70 до 100 килограммов, а иногда – более 110 килограммов, самки немного меньше – 65 – 85 килограммов. Высота в холке составляет от 65 до 90 сантиметров. Щенки мастифов рождаются весом около 500 – 700 граммов и растут чрезвычайно быстро, что требует правильного питания и физической активности. Их развитие в первый год определяет будущий характер и здоровье взрослой собаки.

Продолжительность жизни мастифов составляет 8 – 10 лет, хотя при должном уходе они могут жить до 12 лет.

Эти собаки имеют спокойный и уравновешенный характер, что делает их замечательными семейными псами. Они преданы своим владельцам и способны проявлять сильную привязанность ко всем членам семьи, особенно к детям.

Несмотря на большой размер, эти собаки обычно осторожны с незнакомцами, но редко проявляют беспричинную агрессию. Мастифы хорошо запоминают правила поведения и легко приучаются к дому, если их воспитывают с терпением и последовательностью. Также они обладают высоким уровнем интуиции и могут чувствовать настроение человека, что делает их отличными охранниками и чуткими компаньонами.

Действительно ли уход за мастифом является нелегким?

Уход за мастифом является непростой задачей из-за его больших размеров и физиологических особенностей. Шерсть требует регулярной чистки, а кожа – контроля на наличие раздражений и аллергий.

Как пишет PetMD, из-за склонности к различным болезням важно правильно дозировать физическую активность и давать специальные добавки для костей и суставов. Питание мастифов должно быть высококачественным и сбалансированным, включать белки, витамины, кальций и жирные кислоты для поддержания здоровья шерсти и костей.

Щенки нуждаются в корме для крупных пород, что способствует правильному развитию скелета и мышц. Тренировки собаки следует начинать с раннего возраста, используя методы положительного подкрепления и последовательности – это помогает сформировать спокойный и послушный характер.

Социализация является обязательной: знакомство с другими животными, людьми и детьми предотвращает агрессию и чрезмерную охранность. Мастифы обычно не являются агрессивными, но инстинкты охранника делают их внимательными к незнакомцам. Регулярные визиты к ветеринару, уход за зубами и когтями просто необходимы для поддержания здоровья взрослой собаки.

Сколько стоит эта порода в Украине?

Щенки мастифа в Украине стоят от 1 до более 150 тысяч гривен, в зависимости от родословной, здоровья и престижа заводчика.

Цена на тибетских мастифов / Скриншот с платформы "ОЛХ"

Однако стоит отметить, что содержание взрослого мастифа предусматривает расходы на корм, врачей, ветеринарные анализы и обеспечение пространства для прогулок.

По сравнению с другими крупными породами, такими как сенбернар или немецкий дог, мастифы менее активны, более уравновешены и требуют меньше интенсивной физической нагрузки. Владельцы отмечают, что мастифы преданные, любят детей и прекрасно выполняют роль охранника.

При выборе собаки важно учитывать темперамент, наличие пространства для жизни и время на правильное воспитание. Для счастливой жизни животному нужно обеспечить не только физические потребности, но и психологический комфорт – ласку, внимание и контакт с людьми.

Мастифы способны стать частью семьи на долгие годы, но требуют ответственного подхода от владельца.

Что еще нужно знать о мастифах?

Тибетский мастиф – одна из крупнейших пород собак в мире, сочетающая огромную силу и спокойный характер. Эти животные возникли на Тибетском нагорье, где выживали только самые выносливые и сильные собаки.

Они имеют пропорциональное телосложение и густую длинную шерсть, особенно на воротнике, напоминающую львиную гриву. Благодаря этому мастифы хорошо переносят как холод, так и жару.

Тибетские мастифы также известны своими охранными способностями, способны защитить дом и территорию. Эта порода остается редкой, ведь ее трудно найти вне регионов, где они традиционно разводятся.