Развенчать стереотипы о поведении и воспитании собак специально для 24 Канала согласилась Юлия Татьяненко, авторка подкаста "С собакой можно".

Что известно о Дне собак?

Инициатором создания этого праздника в 2016 году стал фонд The Vanderpump Dog Foundation. Его основатели, Лиза Вандерпамп и Кен Тодд, начали международную кампанию после того, как узнали о жестоком обращении с собаками во время фестиваля в китайском городе Юлин.

Кампания "Stop Yulin Forever" помогла привлечь внимание мирового сообщества к проблеме защиты прав животных.

Фонд и в дальнейшем поддерживает инициативы, направленные на борьбу с насилием над животными и популяризацию гуманного отношения к ним. Всемирный день собак также напоминает, что песики – это не просто домашние любимцы – они становятся нашими верными друзьями, которые заслуживают заботу, защиту и уважение.

Какие самые популярные мифы, связаны с песиками?

Если собака машет хвостом – он обязательно счастлив

Специалист четко убеждает, что это – миф. Она утверждает, что махание хвостом – это скорее способ коммуникации, который очень зависит от контекста, положения тела и скорости движения. Поэтому смотреть надо не только на хвост, а на "целую картину", потому что именно тогда можно понять, что реально чувствует животное.

В общем хвост сам по себе – это лишь один "сигнал", махание им – типичное проявление эмоционального возбуждения. По словам Юлии, учитывать следует следующее:

осанка;

мимика;

уши;

другие движения;

контекст ситуации.

Когда это действительно о радости? Тогда, когда тело расслаблено, хвост "мягкий" и широко двигается, морда спокойная, а уши не напряжены.

А когда это не о счастье? Вероятно, собака чувствует возбуждение или стресс, если тело напряжено, а хвост движется быстро и жестко. Если хвост высоко поднят и будто "деревянный" – это может свидетельствовать о напряжении. А фиксированный взгляд и хвост, буквально "вибрирующий", могут быть предупреждением о конфликте.

В этом контексте Юлия также упомянула и о купировании ушей и хвостов у собак.

Это не эстетика или потребность, а абсолютное бессмысленное вмешательство, которое имеет важные проблемы с точки зрения благополучия животных,

– подчеркнула она.

Эксперт добавила, что уши и хвост – важные инструменты коммуникации, через которые собака показывает страх, дружелюбие, напряжение или предупреждение. Когда их купируют, другим собакам и людям значительно сложнее "читать" сигналы, а это повышает риск недоразумений и конфликтов.



Собаки "общаются" с помощью хвостов / Фото Unsplash

"Это я почувствовала и на собственном опыте, когда моя собака хаски встретилась с доберманом, который имел купированные уши и хвост. Считать сигналы тела, а значит, и намерения собаки, было крайне сложно. Мы подошли к нему с разрешения владельца, который заверил, что все в порядке. Когда мы приблизились и собаки начали нюхаться, доберман начал рычать, лаять и делать выпады, то есть отгонять нас. Если бы у него не были отрезаны уши и хвост, я бы считала язык тела и не подпустила свою собаку. Так все бы избежали конфронтации", – поделилась специалист воспоминаниями.

К слову, в Украине купирование ушей и хвостов у собак без медицинских причин запрещено законом. За такие действия предусмотрен штраф, а также возможна конфискация животного. Кроме того, с 2025 года собаки с купированными ушами или хвостами не допускаются к участию в международных кинологических мероприятиях.

Четвероногим нельзя на кровать хозяев, потому что владелец потеряет свой авторитет

Юлия объяснила, что это тоже миф, который происходит из устаревшей "теории доминирования". Такой подход давно опровергнут, но именно он в свое время оправдывал жесткие методы воспитания: рывки, наказания, запугивания и психологическое давление.

Проблема в том, говорит специалист, что это только повышает стресс, ухудшает поведение, разрушает доверие и может даже усиливать агрессию. Современная ветеринарная поведенческая наука смотрит на собак совсем иначе: поведение – это не борьба за "статус", а результат эмоций, опыта, обучения, потребностей и среды.

Поэтому сейчас акцент делают на положительном подкреплении, понимании эмоций животного и работе с причиной поведения.

Нет доказательств, что разрешение спать на кровати делает собаку "доминантной", заставляет ее "захватить лидерство" или разрушает авторитет человека,

– подчеркнула девушка.

Если же собака рычит или охраняет кровать – это не о "лидерстве", а о стрессе, неуверенность, ресурсную охрану или дискомфорт. И это уже вопрос поведения, с которым надо работать гуманными методами.



Собакам на самом деле можно на кровать / Фото Unsplash

"Лично я обожаю, когда моя собака приходит на кровать или диван. Для меня это о связи, любовь и общее пространство. Когда Дюна сопит рядом, я реально меньше тревожусь и лучше отдыхаю", – призналась девушка.

Старого пса нельзя научить командам

На самом деле мозг собак сохраняет способность к обучению в течение всей жизни – это называется нейропластичностью. Поэтому взрослые и старшие собаки вполне могут изучать команды, бытовые навыки и даже сложные трюки.

Да, у старших собак может быть более медленный темп обучения, меньше выносливости или проблемы со здоровьем. Но это не значит, что они "не способны" учиться. Более того – взрослых собак часто даже легче обучать, потому что они спокойнее и лучше концентрируются.

Главное – адаптировать подход к обучению: короткие занятия, положительное подкрепление, комфортный темп, мотивация через еду/игрушки/социальное взаимодействие, учет здоровья собаки, ее темперамента, потребностей и характера,

– объяснила Юлия.

Она также уточнила, что миф возник потому, что менять старые привычки действительно сложнее, чем формировать новые у щенка. Но сложнее не равно невозможному. "И что важно: взрослые собаки так же привязываются, любят и формируют глубокую связь с человеком. Это миф, что "настоящий контакт возможен только если взять щенка", – добавила девушка.

Агрессивность собаки зависит от породы

В этом контексте эксперт отметила, что этот миф очень вредит. Она подчеркнула, что в целом не существует "гена агрессии" или "агрессивных пород". Генетика может влиять на темперамент, чувствительность или уровень возбудимости, но агрессивное поведение формируется через опыт, социализацию, условия жизни, стресс, здоровье и методы воспитания.

Агрессивных пород собак не существует / Фото Unsplash

Внутри одной породы собаки могут быть совершенно разными по характеру. А термин "бойцовская порода" – это вообще не официальная классификация, а скорее исторический и медийный ярлык. Например:

American Staffordshire Terrier – группа терьеров. В классификации FCI – 3 группа: терьеры;

Bull Terrier – также терьер, 3-я группа FCI.

Cane Corso – это уже совсем другая категория – молосы. FCI 2-я группа: пинчеры, шнауцеры, молосоядные собаки и швейцарские пастушьи собаки.

Ярлык "бойцовские", по словам Юлии, живет через историю, резонансные случаи и желание людей найти простое объяснение сложному поведению.

Кстати, подробнее об этом вы сможете узнать, послушав эпизод об агрессии в подкасте "С собакой можно" вместе с ученым Лизой Варжанской.

Пушистые любимцы чувствуют вину, когда делают что-то плохое

Когда кажется, что собака "виновата" после лужи дома или испорченных вещей, она реагирует не на сам поступок, а на изменение вашего голоса, мимики или напряжения. "Вина" в человеческом понимании – очень сложная эмоция, которая связана с абстрактным мышлением.

Юлия объяснила, что собаки не анализируют ситуацию в стиле: "Полчаса назад я украл пиццу, поэтому человек сейчас злится". Для собаки это выглядит скорее так: "Я ждал человека, он пришел, но почему-то сердится – надо его успокоить".



Чувство вины у собак – это скорее человеческая интерпретация их поведения / Фото Unsplash

То же "виноватое лицо" – опущенные уши, взгляд в сторону, "китовый глаз", опущенные уши, отведенный взгляд, сгорбленная поза, тело прижато к полу, опущенный хвост – это сигналы стресса и примирения, а не осознание вины.

Поэтому когда для нашего человеческого восприятия собака "выглядит виноватой", чаще всего она просто пытается просто нас успокоить и снизить напряжение,

– рассказала специалист.

Поэтому очень важно не ругать собаку за вред дома, а создавать условия, где шансов на ошибку будет минимум. Если знаете, что собака может что-то сгрызть – уберите это. Если ест со стола – спрячьте продукты. И помните: решение всегда можно найти. А если кажется, что вы в тупике – не бойтесь обращаться к гуманным специалистам по поведению собак.

Интересно! Юлия посоветовала ознакомиться с книгой Тюрид Ругос "Диалог с собаками: сигналы примирения", благодаря которой можно узнать о языке тела четвероногих. А больше о популярных мифах, связанные с четвероногими, вы можете послушать в подкасте "С собакой можно".