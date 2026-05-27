На конечную сумму влияют размер собаки, тип шерсти, особенности здоровья и даже характер. Об этом рассказывает владелица собачки и эксперт по животным Антея.

Сколько стоит иметь собаку?

Антея отмечает, что цены на собак могут кардинально отличаться. Одного пса можно забрать бесплатно с улицы или приюта, а за другого люди годами стоят в очередях и платят тысячи долларов.

Собака – это самая дешевая покупка, которую вы можете сделать из всего, что ей необходимо. Получить собаку будет в разы дешевле, чем содержать ее всю жизнь,

– объяснила эксперт.

По ее словам, если говорить о средней декоративной породе, то ориентировочная цена щенка может составлять около 1000 долларов. Однако это лишь стартовые расходы, ведь после появления собаки дома владельцу придется покупать все необходимое с нуля.

Антея отметила, что щенки быстро растут, поэтому многие вещи приходится менять несколько раз. Например, шлейка, которая подходила маленькому щенку в 12 недель, уже не подойдет взрослой собаке крупной породы.

Лежанки, миски и базовые вещи для собаки

Одними из первых покупок становятся лежанки. Эксперт убеждена, что даже если пес спит в постели или на диване, собственное место для отдыха у него все равно должно быть. При этом лежанок, по ее словам, желательно иметь как минимум две.

Лежанка должна быть не одна, а две. Если у вас несколько собак, то лежанки считаем по формуле: количество собак плюс одна,

– объяснила Антея.

Стоимость лежанок очень отличается. Для маленькой собаки простая модель может стартовать от 400 гривен, однако качественные или дизайнерские варианты стоят несколько тысяч гривен.

Отдельно придется покупать миски для еды и воды. Их стоимость также зависит от материала, дизайна и бренда – от примерно 100 гривен до нескольких тысяч.

Самая большая статья расходов – питание

По словам эксперта, именно питание становится одной из крупнейших постоянных расходов. Она подчеркнула, что цена зависит от размера собаки, его метаболизма и типа корма.

По приблизительным подсчетам, на корм для собаки стоит закладывать около 3000 гривен в месяц. Если речь идет о натуральном питании или премиальных рационах, сумма может быть как меньше, так и значительно больше.

Дополнительно владельцы часто покупают витамины, добавки и хондропротекторы. На это Антея советует предусматривать еще примерно 500 – 600 гривен ежемесячно, но только после консультации с ветеринаром или диетологом.

Вкусняшки, пеленки и расходы на щенков

Отдельной статьей расходов становятся вкусности и грызунки для собак – уши, сушеное мясо и другие лакомства. По словам эксперта, на них легко может уходить от 1000 до 2000 гривен ежемесячно.

Также немалых затрат требуют щенки, особенно в первые месяцы жизни. Речь идет прежде всего об одноразовых или многоразовых пеленках. Антея советует закладывать примерно 2000 – 4000 гривен на первые несколько месяцев жизни собаки, то есть ориентировочно около 1000 гривен ежемесячно.

Ветеринар, вакцинация и ежегодные чекапы

После появления щенка владельцы сталкиваются и с обязательными ветеринарными расходами. В частности, необходимо делать вакцинацию. По словам эксперта, одна вакцина может стоить ориентировочно 500 гривен, однако сумма зависит от клиники и препарата.

Кроме этого, Антея советует не забывать о регулярных ежегодных чекапах организма собаки. Такие обследования могут стоить примерно 3000 гривен в год.

Амуниция для прогулок тоже стоит немало

После завершения карантина собаке нужна амуниция для прогулок – поводки, шлейки или ошейники.

Эксперт советует иметь сразу несколько поводков разной длины:

короткий;

средний;

длинный для парков или открытых пространств.

По ее словам, оптимальными для города являются поводки на 3 и 5 метров, а для полей или леса – от 8 до 15 метров.

Стоимость одного качественного поводка может составлять примерно 500 – 1000 гривен в зависимости от бренда и фурнитуры. Шлейки и ошейники также могут стоить от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен.

В среднем, по подсчетам Антеи, базовый набор амуниции обойдется примерно в 4000 гривен. В то же время она отметила, что амуниция постепенно изнашивается, поэтому ее придется ремонтировать или заменять.

Одежда, переноски и дополнительные расходы

Части собак нужна также сезонная одежда – зимние комбинезоны, попоны, охлаждающие жилетки или даже обувь. Здесь цены могут колебаться от нескольких сотен гривен до десятков тысяч в зависимости от брендов и количества вещей.

Отдельно эксперт вспомнила переноски и клетки для собак. По ее словам, хорошая переноска может стоить от нескольких тысяч до 10 тысяч гривен.

В итоге Антея отмечает: перед тем как заводить собаку, важно реально оценить собственные финансовые возможности.

Кого дешевле содержать – кота или собаку?

В Украине содержание собаки в среднем обходится дороже, чем кота. По подсчетам аналитиков MasterZoo, владельцы собак тратят около 17 200 гривен в год, тогда как на котов – примерно 15 300 гривен.

Несмотря на то, что котов в Украине значительно больше, именно собаки требуют больших затрат на уход и повседневное содержание. Чаще всего владельцы псов дополнительно покупают амуницию, поводки, одежду, игрушки и товары для активного досуга.

Эксперты отмечают, что украинцы все чаще относятся к домашним любимцам как к полноценным членам семьи. Поэтому растут расходы не только на базовое питание, но и на специализированные корма, витамины и ветеринарный уход.

Всего в Украине сейчас проживает около 17,7 миллиона домашних животных. Более 66% из них – коты, а домашних любимцев имеют десятки процентов украинских семей. Аналитики также подсчитали, что содержание террариумных животных стоит около 16 700 гривен в год, а грызунов – до 12 300 гривен.

В то же время именно собаки остаются самыми дорогими среди самых популярных домашних любимцев. Специалисты объясняют, что расходы на животных в Украине продолжают расти из-за подорожания кормов, ветеринарных услуг и товаров для ухода. Владельцы все чаще выбирают качественное питание и дополнительные услуги для своих любимцев.