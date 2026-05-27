На кінцеву суму впливають розмір собаки, тип шерсті, особливості здоров’я та навіть характер. Про це розповідає власниця песика та експертка з тварин Антея.

Скільки коштує мати собаку?

Антея зазначає, що ціни на собак можуть кардинально відрізнятися. Одного пса можна забрати безплатно з вулиці чи прихистку, а за іншого люди роками стоять у чергах та платять тисячі доларів.

Собака – це найдешевша покупка, яку ви можете зробити з усього, що їй необхідно. Отримати собаку буде в рази дешевше, ніж утримувати її все життя,

– пояснила експертка.

За її словами, якщо говорити про середню декоративну породу, то орієнтовна ціна цуценяти може становити близько 1000 доларів. Однак це лише стартові витрати, адже після появи собаки вдома власнику доведеться купувати все необхідне з нуля.

Антея наголосила, що цуценята швидко ростуть, тому багато речей доводиться змінювати кілька разів. Наприклад, шлейка, яка підходила маленькому цуцику у 12 тижнів, уже не підійде дорослому собаці великої породи.

Лежанки, миски та базові речі для собаки

Одними з перших покупок стають лежанки. Експертка переконана, що навіть якщо пес спить у ліжку чи на дивані, власне місце для відпочинку у нього все одно має бути. При цьому лежанок, за її словами, бажано мати щонайменше дві.

Лежанка повинна бути не одна, а дві. Якщо у вас декілька собак, то лежанки рахуємо за формулою: кількість собак плюс одна,

– пояснила Антея.

Вартість лежанок дуже різниться. Для маленького собаки проста модель може стартувати від 400 гривень, однак якісні чи дизайнерські варіанти коштують кілька тисяч гривень.

Окремо доведеться купувати миски для їжі та води. Їхня вартість також залежить від матеріалу, дизайну та бренду – від приблизно 100 гривень до кількох тисяч.

Найбільша стаття витрат – харчування

За словами експертки, саме харчування стає однією з найбільших постійних витрат. Вона підкреслила, що ціна залежить від розміру собаки, його метаболізму та типу корму.

За приблизними підрахунками, на корм для собаки варто закладати близько 3000 гривень на місяць. Якщо йдеться про натуральне харчування або преміальні раціони, сума може бути як меншою, так і значно більшою.

Додатково власники часто купують вітаміни, добавки та хондропротектори. На це Антея радить передбачати ще приблизно 500 – 600 гривень щомісяця, але лише після консультації з ветеринаром або дієтологом.

Смаколики, пелюшки та витрати на цуценят

Окремою статтею витрат стають смаколики та гризунці для собак – вуха, сушене м’ясо та інші ласощі. За словами експертки, на них легко може йти від 1000 до 2000 гривень щомісяця.

Також чималих витрат потребують цуценята, особливо у перші місяці життя. Йдеться насамперед про одноразові або багаторазові пелюшки. Антея радить закладати приблизно 2000 – 4000 гривень на перші кілька місяців життя собаки, тобто орієнтовно близько 1000 гривень щомісяця.

Ветеринар, вакцинація та щорічні чекапи

Після появи цуценяти власники стикаються й з обов’язковими ветеринарними витратами. Зокрема, необхідно робити вакцинацію. За словами експертки, одна вакцина може коштувати орієнтовно 500 гривень, однак сума залежить від клініки та препарату.

Окрім цього, Антея радить не забувати про регулярні щорічні чекапи організму собаки. Такі обстеження можуть коштувати приблизно 3000 гривень на рік.

Амуніція для прогулянок теж коштує чимало

Після завершення карантину собаці потрібна амуніція для прогулянок – повідці, шлейки або нашийники.

Експертка радить мати одразу кілька повідців різної довжини:

короткий;

середній;

довгий для парків чи відкритих просторів.

За її словами, оптимальними для міста є повідці на 3 та 5 метрів, а для полів чи лісу – від 8 до 15 метрів.

Вартість одного якісного повідця може становити приблизно 500 – 1000 гривень залежно від бренду та фурнітури. Шлейки та нашийники також можуть коштувати від кількох сотень до кількох тисяч гривень.

У середньому, за підрахунками Антеї, базовий набір амуніції обійдеться приблизно у 4000 гривень. Водночас вона наголосила, що амуніція поступово зношується, тому її доведеться ремонтувати або замінювати.

Одяг, переноски та додаткові витрати

Частині собак потрібен також сезонний одяг – зимові комбінезони, попони, охолоджувальні жилетки чи навіть взуття. Тут ціни можуть коливатися від кількох сотень гривень до десятків тисяч залежно від брендів та кількості речей.

Окремо експертка згадала переноски та клітки для собак. За її словами, хороша переноска може коштувати від кількох тисяч до 10 тисяч гривень.

У підсумку Антея наголошує: перед тим як заводити собаку, важливо реально оцінити власні фінансові можливості.

Кого дешевше утримувати – кота чи собаку?

В Україні утримання собаки в середньому обходиться дорожче, ніж кота. За підрахунками аналітиків MasterZoo, власники собак витрачають близько 17 200 гривень на рік, тоді як на котів – приблизно 15 300 гривень.

Попри те, що котів в Україні значно більше, саме собаки потребують більших витрат на догляд і повсякденне утримання. Найчастіше власники псів додатково купують амуніцію, повідці, одяг, іграшки та товари для активного дозвілля.

Експерти зазначають, що українці дедалі частіше ставляться до домашніх улюбленців як до повноцінних членів родини. Через це зростають витрати не лише на базове харчування, а й на спеціалізовані корми, вітаміни та ветеринарний догляд.

Загалом в Україні наразі проживає близько 17,7 мільйона домашніх тварин. Понад 66% із них – коти, а домашніх улюбленців мають десятки відсотків українських сімей. Аналітики також підрахували, що утримання тераріумних тварин коштує близько 16 700 гривень на рік, а гризунів – до 12 300 гривень.

Водночас саме собаки залишаються найдорожчими серед найпопулярніших домашніх улюбленців. Фахівці пояснюють, що витрати на тварин в Україні продовжують зростати через подорожчання кормів, ветеринарних послуг і товарів для догляду. Власники дедалі частіше обирають якісніше харчування та додаткові послуги для своїх улюбленців.