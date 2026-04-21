Водночас змінюються і підходи до догляду: зростає попит на якісне харчування, профілактику та сучасні гаджети для тварин. Про це пише MasterZoo.

Скільки українці витрачають на тварин?

В Україні наразі проживає близько 17,7 мільйона домашніх улюбленців, причому понад 66% із них – коти. Домашні тварини є у значної частини населення: котів мають близько 28% сімей, а собак – 17%.

За даними аналітики ринку, українці дедалі частіше сприймають тварин як повноцінних членів родини. Це впливає на структуру витрат: власники купують не лише базові товари, а й спеціалізоване харчування, вітаміни та аксесуари для догляду.

За підрахунками експертів, середньорічні витрати на утримання тварин виглядають так:

собаки – близько 17 200 гривень;

тераріумні тварини – приблизно 16 700 гривень;

коти – близько 15 300 гривень;

гризуни – до 12 300 гривень.

Попри те, що Україну часто називають "котячою країною", витрати на собак у середньому на 12% вищі. Це пояснюється тим, що для собак частіше купують амуніцію, одяг і товари для активного дозвілля.

Аналітика щодо тварин / Інфографіка MasterZoo

На що найбільше йде коштів?

Серед ключових трендів – зростання попиту на натуральні, функціональні та екологічні продукти. Все більше власників купують колагенові ласощі, вітамінізовані корми та ветеринарні дієти. Водночас культура харчування тварин ще формується. Готові корми споживають лише 41% котів і 8% собак, тоді як інші отримують їжу зі столу.

Окрему увагу українці приділяють профілактиці здоров’я: популярними стають засоби для догляду за шерстю, зубами та лапами, а також грумінг. Це допомагає зменшити ризик захворювань і вчасно їх виявити.

Разом із розвитком ринку зростає попит на технологічні рішення для тварин. Власники дедалі частіше купують смарт-поїлки, автоматичні годівниці, камери спостереження та навіть смарт-лотки. Також популярності набирає одяг для тварин – від практичних сезонних речей до святкових костюмів.

Аналітика щодо тварин / Інфографіка MasterZoo

Які породи котів та собак найдорожчі у догляді?

Ветеринар Амір Анварі назвав п’ять порід собак, утримання яких може обійтися власникам найдорожче через схильність до серйозних захворювань.

До переліку увійшли Голдендудль, Бернський зенненгунд, Американський бульдог, Ротвейлер і Французький бульдог. Ці породи часто мають генетичні проблеми, зокрема дисплазію суглобів, алергії, онкологічні захворювання та труднощі з диханням.

Особливо вразливими є великі собаки та брахіцефальні породи з пласкою мордою. Через це витрати на лікування, профілактику та ветеринарний нагляд можуть бути значно вищими, ніж в інших собак.

Щодо котів, то найдорожчими у догляді є ті, які й ще і є найкоштовнішими при купівлі. Серед них:

Перська кішка, яка потребує щоденного грумінгу та часто має проблеми з диханням і очима через особливу будову морди

Сфінкс, попри відсутність шерсті, вимагає регулярних купань і спеціального харчування, а також відзначається чутливим здоров’ям.

Саванна та Бенгальська кішка потребують більше простору, активності та можуть вимагати спеціалізованого ветеринарного догляду через свої екзотичні особливості.

Які речі обов'язково необхідні для домашніх улюбленців?