Ветеринари пояснюють, що проблема часто криється у деталях, які власники недооцінюють. Про це пише Cats.com.

Чому кіт не ходить у лоток?

Відсутність або проблеми з привчанням

Не всі коти однаково добре привчаються до лотка, особливо якщо вони не мали правильного досвіду в дитинстві. Кошенята, які росли поруч із мамою, зазвичай автоматично переймають її поведінку і швидко засвоюють правила гігієни.

Натомість тварини, які виросли на вулиці або рано залишилися без матері, можуть не розуміти, як користуватися лотком. У таких випадках потрібне поступове навчання з боку власника. Це вимагає терпіння, регулярності та позитивного підкріплення.

Важливо не карати кота, а формувати правильні асоціації з лотком. Інакше тварина може почати ще більше уникати його.

Неправильне облаштування лотка

Коти дуже чутливі до змін, тому навіть незначні нововведення можуть вплинути на їхню поведінку. Якщо змінити тип наповнювача або перенести лоток в інше місце, кіт може відмовитися ним користуватися. Лоток має бути достатньо великим, щоб тварина могла вільно розвернутися і почуватися комфортно.

Також важливо враховувати тип наповнювача – більшість котів віддають перевагу дрібній, піщаній текстурі. Деякі тварини люблять закриті лотки, інші – відкриті, і це залежить від їхнього попереднього досвіду. Якщо потрібно змінити наповнювач, це варто робити поступово. Різкі зміни можуть викликати у кота стрес і відразу відбитися на його поведінці.

Недостатня чистота

Чистота лотка для котів має критичне значення. Якщо лоток прибирають рідко, тварина може просто відмовитися ним користуватися. Сеча має сильний запах аміаку, який для котів значно відчутніший, ніж для людей. Саме тому важливо щодня прибирати тверді відходи та грудки наповнювача. Раз на тиждень лоток потрібно мити без різких ароматизаторів. Надмірні запахи від мийних засобів також можуть відштовхувати кота.

Відсутність приватності та складний доступ

Коти люблять усамітнення, особливо під час відвідування туалету. Якщо лоток стоїть у шумному або прохідному місці, це може викликати у тварини дискомфорт. Також небажано розміщувати його поруч із мисками для їжі чи води.

Водночас лоток не повинен бути надто далеко, щоб кіт міг швидко до нього дістатися. У будинках із кількома котами проблема може посилюватися конкуренцією. Один кіт може блокувати доступ іншому, що призводить до конфліктів.

Тому важливо мати кілька лотків – за принципом "кількість котів плюс один". Це допомагає уникнути територіальних суперечок і знижує рівень стресу.

Стрес і поведінкові причини

Якщо кіт раніше користувався лотком нормально, але раптом перестав – причина часто криється у стресі. Тварини дуже чутливі до змін у середовищі: переїзд, ремонт, нові люди або інші домашні улюбленці можуть вплинути на їхню поведінку.

Стрес може проявлятися у вигляді мічення території або ігнорування лотка. Важливо розрізняти звичайне сечовипускання і мічення – у другому випадку це зазвичай невелика кількість сечі на вертикальних поверхнях.

Також така поведінка частіше трапляється у нестерилізованих котів. Щоб вирішити проблему, потрібно усунути джерело стресу або допомогти тварині адаптуватися. Іноді можуть знадобитися поради ветеринара або зоопсихолога.

Які лотки можуть бути небезпечними для котів?

Лотки для котів можуть здаватися зручними для власників, однак деякі їхні види здатні викликати дискомфорт і навіть стрес у тварин.

Як розповідають зооексперти проєкту Feline Fanatics, небезпечними можуть бути саме сучасні закриті лотки.

У котів є природний інстинкт пильно стежити за оточенням, особливо коли вони перебувають у вразливому становищі, наприклад, під час користування лотком. Лотки з кришкою та єдиним виходом обмежують огляд і шляхи відходу, що може викликати у них занепокоєння,

– пояснюють експерти.

Таким чином, під час користування лотком тварина перебуває у вразливому стані, тому можливість швидко втекти є для неї важливою. Конструкції з одним вузьким входом можуть створювати відчуття пастки та провокувати тривожність.

Також проблемними можуть бути пластикові вкладиші, які використовуються для спрощення прибирання. Деякі коти не сприймають їхню текстуру, адже пластик може ковзати або створювати неприємні відчуття під лапами. Крім того, кігті можуть зачіпатися за матеріал, що викликає додатковий дискомфорт. Це може призвести до того, що тварина почне уникати лотка взагалі.

Експерти радять обирати відкриті лотки з достатнім простором і кількома варіантами доступу. Не менш важливим є і правильний наповнювач – без різких ароматів, які можуть відлякувати кота.

Оптимальна глибина шару повинна дозволяти тварині рити та закопувати відходи, не торкаючись дна. Забезпечення комфорту під час користування лотком є ключем до здоров’я і спокою домашнього улюбленця.

