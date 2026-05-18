Водночас держава поступово впроваджує електронний облік тварин та цифровізацію ветеринарних документів. Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Дивіться також Чи законно в Україні обрізати вуха та хвости собакам

Чи потрібно сплачувати податок на домашніх тварин?

Наразі в Україні власники котів, собак та інших домашніх улюбленців не повинні сплачувати окремий податок за утримання тварин.

Попри те, що подібна практика вже давно діє у низці західноєвропейських країн, в Україні відповідні законодавчі ініціативи так і не були ухвалені. Ще у 2017 році в Україні пропонували законопроєкт, який передбачав введення податку на домашніх тварин, а також їхню обов’язкову ідентифікацію та реєстрацію.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Автори документа пояснювали, що це допоможе контролювати кількість безпритульних тварин та формувати відповідальне ставлення до утримання улюбленців. Втім, законопроєкт так і не набув чинності.

Тому станом на 2026 рік українці не зобов’язані платити податок на котів чи собак.

Однак тема контролю та обліку домашніх тварин залишається актуальною, особливо в умовах війни та збільшення кількості безпритульних улюбленців. Саме тому держава вирішила зосередитися не на податках, а на створенні сучасної системи електронного обліку тварин.

Що відомо про запуск Єдиного державного реєстру домашніх тварин?

У Міністерстві аграрної політики та продовольства України повідомили про запуск першого етапу Єдиного державного реєстру домашніх тварин. Його мета – створити централізовану інформаційну систему з даними про тварин та їхніх власників.

У міністерстві пояснюють, що реєстр допоможе покращити ветеринарну безпеку та спростити оформлення документів для власників тварин. Серед головних переваг нового реєстру:

можливість швидко відновити втрачені ветеринарні документи;

спрощений пошук загублених домашніх улюбленців;

цифровізація ветеринарних паспортів;

контроль за вакцинацією тварин;

спрощення перевезення улюбленців територією України.

Крім цього, з 1 березня 2026 року в Україні почав функціонувати Єдиний державний реєстр ветеринарних документів. Він дозволяє оформлювати та вести облік ветеринарних документів в електронній формі.

Заступник міністра аграрної політики Денис Башлик наголосив, що головна мета реформи – не введення податків, а підвищення безпеки та відповідального ставлення до утримання тварин.

За його словами, держава вперше зможе отримати точні дані про кількість домашніх улюбленців в Україні та контролювати їхній вакцинальний статус. Це особливо важливо для запобігання поширенню небезпечних інфекцій, зокрема сказу.

Про які зміни у правилах утримання тварин варто знати?

В Україні з 1 березня 2026 року почали діяти нові правила утримання домашніх тварин. Відтепер власники собак і котів повинні ідентифікувати своїх улюбленців, зокрема за допомогою мікрочипа, а також оформити ветеринарний паспорт нового зразка.

У документі мають бути вказані дані про власника, породу, вік і стать тварини, а також інформація про вакцинацію, лікування та ветеринарні огляди. Оформити такий паспорт можна у державного ветеринарного інспектора або ліцензованого ветеринара. Нові правила також передбачають посилення контролю за утриманням тварин та заборону жорстокого поводження з ними.

Крім цього, закон вводить систему раннього виявлення інфекцій та контроль за використанням ветеринарних препаратів. За порушення нових вимог власникам може загрожувати адміністративна відповідальність і штраф від 340 до 850 гривень.

Фахівці пояснюють, що такі зміни мають зробити систему обліку домашніх тварин прозорішою та наблизити українське законодавство до європейських стандартів.