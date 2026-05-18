В то же время государство постепенно внедряет электронный учет животных и цифровизацию ветеринарных документов. Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Смотрите также Законно ли в Украине обрезать уши и хвосты собакам

Нужно ли платить налог на домашних животных?

Сейчас в Украине владельцы котов, собак и других домашних любимцев не должны платить отдельный налог за содержание животных.

Несмотря на то, что подобная практика уже давно действует в ряде западноевропейских стран, в Украине соответствующие законодательные инициативы так и не были приняты. Еще в 2017 году в Украине предлагали законопроект, который предусматривал введение налога на домашних животных, а также их обязательную идентификацию и регистрацию.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Авторы документа объясняли, что это поможет контролировать количество бездомных животных и формировать ответственное отношение к содержанию любимцев. Впрочем, законопроект так и не вступил в силу.

Поэтому по состоянию на 2026 год украинцы не обязаны платить налог на кошек или собак.

Однако тема контроля и учета домашних животных остается актуальной, особенно в условиях войны и увеличения количества бездомных любимцев. Именно поэтому государство решило сосредоточиться не на налогах, а на создании современной системы электронного учета животных.

Что известно о запуске Единого государственного реестра домашних животных?

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины сообщили о запуске первого этапа Единого государственного реестра домашних животных. Его цель – создать централизованную информационную систему с данными о животных и их владельцах.

В министерстве объясняют, что реестр поможет улучшить ветеринарную безопасность и упростить оформление документов для владельцев животных. Среди главных преимуществ нового реестра:

возможность быстро восстановить утраченные ветеринарные документы;

упрощенный поиск утерянных домашних любимцев;

цифровизация ветеринарных паспортов;

контроль за вакцинацией животных;

упрощение перевозки любимцев по территории Украины.

Кроме этого, с 1 марта 2026 года в Украине начал функционировать Единый государственный реестр ветеринарных документов. Он позволяет оформлять и вести учет ветеринарных документов в электронной форме.

Заместитель министра аграрной политики Денис Башлык отметил, что главная цель реформы – не введение налогов, а повышение безопасности и ответственного отношения к содержанию животных.

По его словам, государство впервые сможет получить точные данные о количестве домашних любимцев в Украине и контролировать их вакцинальный статус. Это особенно важно для предотвращения распространения опасных инфекций, в частности бешенства.

О каких изменениях в правилах содержания животных стоит знать?

В Украине с 1 марта 2026 года начали действовать новые правила содержания домашних животных. Отныне владельцы собак и кошек должны идентифицировать своих любимцев, в частности с помощью микрочипа, а также оформить ветеринарный паспорт нового образца.

В документе должны быть указаны данные о владельце, породу, возраст и пол животного, а также информация о вакцинации, лечение и ветеринарные осмотры. Оформить такой паспорт можно у государственного ветеринарного инспектора или лицензированного ветеринара. Новые правила также предусматривают усиление контроля за содержанием животных и запрет жестокого обращения с ними.

Кроме этого, закон вводит систему раннего выявления инфекций и контроль за использованием ветеринарных препаратов. За нарушение новых требований владельцам может грозить административная ответственность и штраф от 340 до 850 гривен.

Специалисты объясняют, что такие изменения должны сделать систему учета домашних животных прозрачной и приблизить украинское законодательство к европейским стандартам.