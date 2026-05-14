Ограничения вводит Кинологический Союз Украины в соответствии с европейскими нормами защиты животных.

Почему в Украине запретили купирование собак?

Купирование ушей и хвоста собакам в Украине официально запрещено, если процедура проводится не с лечебной целью. За нарушение владельцам может грозить административная ответственность и даже конфискация животного.

В соответствии со статьей 89 Кодекса Украины об административных правонарушениях, жестокое обращение с животными наказывается штрафом от 3400 до 5100 гривен. Кроме штрафа, суд может принять решение о конфискации животного, если его пребывание у владельца представляет угрозу для жизни или здоровья.

Купирование ушей или хвоста без ветеринарной необходимости может расцениваться именно как жестокое обращение. Запрет базируется на Европейской конвенции о защите домашних животных, которую Украина ратифицировала в 2013 году. Статья 10 Конвенции прямо запрещает хирургические операции, которые проводятся только для изменения внешности животного или по другим немедицинским причинам.

Под запрет попадают:

купирование хвоста;

купирование ушей;

удаление голосовых связок;

удаление зубов или когтей без медицинских показаний.

Исключение возможно только в случаях, когда операция необходима для здоровья животного и подтверждена ветеринаром.

Почему купирование считают жестоким?

Раньше купирование было популярным среди владельцев служебных и бойцовских пород. Считалось, что короткие уши и хвост уменьшают риск травмирования во время охоты или драк.

Однако современные ветеринары отмечают: в большинстве случаев процедура не имеет никакой пользы для здоровья собаки. Специалисты объясняют, что хвост и уши важны для коммуникации животного. С помощью движений хвоста, положения ушей и мимики собаки передают эмоции, страх, агрессию или дружелюбие.

Кроме того, хвост помогает поддерживать баланс во время бега и прыжков. Ветеринары также обращают внимание на риски самой операции – боль, стресс, осложнения после наркоза и возможные хронические проблемы.

Какие еще наказания могут понести владельцы за это?

Кинологический Союз Украины обнародовал официальное разъяснение о запрете купирования ушей и хвостов у собак. Фактически речь идет об отказе от этой практики, которая ранее часто применяли для служебных и бойцовских пород.

С 1 января 2025 года собаки с купированными ушами и/или хвостами не могут участвовать в международных кинологических мероприятиях рангов CACIB и CACIT, которые проводятся под эгидой КСУ.

Кроме того, для части пород вводятся еще более жесткие ограничения. Их не будут допускать ни к каким кинологических мероприятий, кроме племенного осмотра, который будет разрешен только до 1 января 2027 года.

Ограничения касаются пород, стандарты которых уже запрещают купирование согласно правилам FCI. В список входят:

кане-корсо;

доберман;

ризеншнауцер;

шнауцер;

цвергшнауцер;

неаполитанский мастиф;

немецкий боксёр;

немецкий дог;

немецкий пинчер;

ротвейлер;

цвергпинчер.

Для этих собак участие в выставках с купированными ушами или хвостами будет полностью закрыто.

С 2025 года ячейкам КСУ также запретили оформлять документы на щенков с купированными ушами или хвостами. Если после получения метрики владелец все же решит провести купирование, собака получит родословную с пометкой: "Без права племенной и выставочной деятельности".

Руководители ячеек также будут обязаны вносить специальную отметку о проведении купирования после выдачи документов.

Зачем люди купируют уши собакам?

Купирование ушей – это хирургическая процедура, во время которой собаке частично обрезают ушные раковины, чтобы придать им определенную форму. Чаще всего ее делали доберманам, кане-корсо, ротвейлерам, боксерам и другим служебным породам.

Исторически купирование объясняли практическими причинами. Охотничьим и боевым собакам обрезали уши, чтобы уменьшить риск травм во время столкновений с дикими животными или другими собаками. Считалось, что короткие уши сложнее повредить или укусить.

Со временем процедура стала преимущественно косметической. Для многих пород купированные уши превратились в часть "классического" внешнего вида, который поддерживали заводчики и выставочные стандарты.

В последние годы популярность приобрели еще более противоречивые тренды. В некоторых странах владельцы начали менять форму ушей животных так, чтобы они напоминали "уши Мики Мауса" – круглые и короткие, как у мультяшного персонажа Disney.