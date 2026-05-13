Некоторые из них настолько необычные, что сегодня трудно поверить в их существование. Об этом пишет "Фокус".

Смотрите также "Настоящие боевые танки и монстры": кинолог назвал 3 породы собак, которые не стоит заводить семьям

Что известно о породах собак, которые вымерли?

На протяжении веков люди создавали десятки пород собак для узкоспециализированной работы. Одни помогали на кухне, другие спасали людей или даже служили источником шерсти.

Однако многие уникальные породы не пережили изменений цивилизации и навсегда остались только в исторических упоминаниях, картинах и музейных экспонатах.

Кухонная или рожковая собака

Эта порода считается одной из самых странных в истории. Кухонных собак специально вывели для работы возле печи. Животное помещали внутрь большого колеса, похожего на колесо хомяка, и во время бега собака вращала вертел с мясом. Благодаря этому блюдо равномерно прожаривалось.

Особенно популярными такие собаки были в Великобритании XVI – XVIII веков. Их активно использовали в трактирах, больших домах и ресторанах.

Породу впервые описал швейцарский натуралист Иоганн Кайус. Кухонные собаки были небольшими, коренастыми и очень выносливыми. Они имели короткие лапы, сильную грудную клетку и мускулистое тело, которое позволяло долго бежать без остановки.

Кухонная собака / Фото Daily Mail

Из-за специфической работы собаки часто имели искривленные конечности и проблемы со спиной. Историки предполагают, что их дальними родственниками могли быть корги или терьеры. Порода исчезла после появления механических и паровых устройств для вращения вертела.

Гавайская собака пои

Эту породу привезли на Гавайи полинезийские поселенцы примерно между III и VIII веками нашей эры. Собака пои считалась домашним любимцем и компаньоном для детей.

Во многих гавайских семьях новорожденному ребенку дарили щенка. Если ребенок умирал, собаку часто хоронили вместе с ним. В то же время породу могли использовать и как источник мяса.

Собаки пои были невысокими, с широкой головой, короткими лапами и тяжелым телом. Из-за необычного рациона они выглядели очень медленными и тучными. Основой питания был корень таро, поскольку мясо на островах было дорогим дефицитом. Из-за постоянного потребления растительной пищи у собак ослабевали челюсти, а их характер описывали как чрезвычайно ленивый и спокойный.

Гавайские собаки / Фото Wikimedia Commons

Директор зоопарка Гонолулу Джек Торп называл эту породу "молчаливой, ленивой и похожей на свинью". В XX веке энтузиасты пытались восстановить породу, но безрезультатно.

Салишская шерстяная собака

Это одна из самых редких пород в мире. Ее разводил народ прибрежных салишей, который проживал на тихоокеанском побережье Северной Америки. Особенность породы заключалась в шерсти. Она была настолько густой и мягкой, что ее использовали для изготовления нитей, одеял и теплой одежды.

Салишские шерстяные собаки были небольшими, полностью покрытыми густой белой шерстью. Внешне они напоминали смесь шпица и самоеда. Их регулярно стригли, как овец. Путешественники XVIII века писали, что шерсть собак была настолько плотной, что ее можно было поднять большим куском без осыпания волокон. Животных кормили преимущественно рыбой.

Шерстяная собака / Фото Paul Kane

После прихода европейских колонистов традиции коренных народов начали уничтожать. Вместе с ними исчезла и эта уникальная порода. Сегодня от нее остались лишь несколько одеял и одна музейная шкура.

Московский водолаз

После Второй мировой войны СССР нуждался в служебных собаках для военных и спасательных операций. Именно тогда в питомнике "Красная звезда" создали породу московский водолаз. Ее получили путем скрещивания ньюфаундленда, кавказской овчарки и восточноевропейской овчарки.

Московские водолазы были крупными, мощными и массивными собаками с густой водонепроницаемой шерстью. Они хорошо переносили холод и прекрасно плавали.

Московская собака / Фото Wikimedia Commons

Проблема возникла с характером. Во время испытаний собаки не спасали людей, а нападали на утопающих. Из-за агрессивности и неконтролируемого темперамента проект признали провальным. В 1980-х годах порода окончательно исчезла.

Молоская собака – пес Александра Македонского

Молоские собаки считаются одними из самых известных боевых псов античности. Их выращивали в Эпире – регионе Древней Греции. Об этих собаках упоминали Аристотель, Вергилий и другие античные авторы. Они использовались для войны, охоты и охраны.

Молоские собаки были огромными, сильными и чрезвычайно бесстрашными. Они имели массивную голову, широкую грудную клетку и мощные челюсти. По описаниям историков, эти собаки могли вступать в схватку даже с быком или кабаном.

Молоская собака / Фото British Museum

Существует легенда, что знаменитый пес Александра Македонского по имени Перитас принадлежал именно к молоской породе. После смерти собаки полководец якобы назвал в его честь целый город.

Многие современные мастифы считаются далекими потомками молосских собак.

Аргентинская полярная собака

Эту породу создали в Аргентине в 1950-х годах для экспедиций в Антарктиду. Собаки должны были перевозить грузы и помогать исследователям в чрезвычайно суровых условиях.

Аргентинские полярные собаки были очень выносливыми, имели густую шерсть и сильные лапы, приспособлены к передвижению по льду и снегу. Их вывели на основе сибирских хаски, маламутов и маньчжурских шпицев. Порода прекрасно работала в условиях экстремального холода и могла преодолевать десятки километров с грузом.

Полярная собака / Фото Animal Wised

Однако международные экологические протоколы запретили использование собак в Антарктиде из-за риска передачи инфекций тюленям и угрозы для местной фауны. После этого порода быстро исчезла.

Алаунт – охотник на медведей

В Средневековье алаунты считались элитными охотничьими собаками европейской знати. Их использовали для охоты на крупную дичь, а также в жестоких боях с быками и медведями.

Алаунты были высокими, сильными и очень агрессивными собаками. Они сочетали черты борзой и мастифа: имели длинные ноги, мощное тело и короткую широкую морду. Их главным преимуществом была невероятная сила хватки и выносливость.

Аргентинская полярная собака / Wikimedia Commons

Средневековые авторы описывали алаунтов как собак, способных самостоятельно повалить медведя. Впоследствии порода смешалась с другими собаками и постепенно исчезла. Считается, что ее гены частично сохранились в современных мастифах и бульдогах.

Почему некоторые породы собак исчезают?

Кинологи и генетики предупреждают: все больше старинных пород собак оказываются на грани исчезновения из-за изменения образа жизни людей и популяризации "модных" домашних любимцев.

Сегодня рынок собак в значительной степени зависит от трендов, соцсетей и поп-культуры, поэтому большие рабочие и охотничьи породы стремительно теряют популярность. У The Kennel Club объясняют, что многие британские и ирландские породы "рискуют исчезнуть с улиц и парков просто потому, что люди о них не знают или они перестали считаться модными".

Организация даже создала отдельный список Vulnerable Native Breeds – "уязвимых местных пород", куда попадают собаки с менее чем 300 регистрациями в год.

Одной из главных причин вымирания редких пород стала урбанизация. Большинство современных владельцев живут в квартирах и выбирают компактных собак, которые не требуют большого пространства и сложного ухода. Поэтому большие охотничьи, пастушьи или служебные породы, созданные для активной работы, постепенно становятся ненужными.

Дополнительной проблемой является узкая генетическая база. Когда порода становится редкой, заводчикам приходится работать с очень ограниченным количеством собак. Это повышает риск инбридинга – близкородственного скрещивания, которое может приводить к наследственным заболеваниям, ослаблению иммунитета и сокращению продолжительности жизни животных.

Еще один фактор – исчезновение потребности в рабочих собаках. Например, оттерхаундов массово разводили для охоты на выдр, но после запрета такой охоты порода начала стремительно терять популярность. В мире может оставаться менее тысячи таких собак.

Что еще нужно знать о разных породах собак?