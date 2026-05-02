В некоторых случаях цена может превышать 4 тысячи долларов. Отдельный список из самых дорогих пород собак в мире составили специалисты из The Spruce Pets, которые исследовали стоимость собак на платформах для заводчиков и приютов.

Какие породы собак самые дорогие?

Наиболее дорогими в денежном эквиваленте обычно являются редкие или очень популярные породы. Высокая цена также объясняется сложностью разведения, затратами на содержание и происхождением собаки.

Если родословную песика можно проследить на несколько поколений назад или его родители побеждали на выставках, это существенно повышает стоимость.

В целом цены могут сильно отличаться в зависимости от региона, линии разведения и других факторов, поэтому перед покупкой стоит изучить рынок и убедиться в надежности заводчика.

Английский бульдог

Среди лидеров по цене – английский бульдог. Эти животные легко узнаются по морщинистой морде и массивному телосложению. Они спокойные, ласковые и хорошо подходят для семейной жизни.



Несмотря на невысокую активность, их содержание дорогое из-за сложностей разведения: большинство щенков появляется на свет путем кесарева сечения, что значительно повышает стоимость. Так, за одного чистокровного хвостатого этой породы порой придется отдать около 4 000 – 4 250 долларов.

Французский бульдог

Не менее популярен французский бульдог – компактный, харизматичный и очень общительный пес. Его популярность стабильно держится на высоком уровне, особенно в США.



Как и у английского бульдога, разведение затруднено, а небольшие выводки еще больше увеличивают цену. В общем, стоимость животного иногда может составлять 4 000 – 4 200 долларов.

Тибетский мастиф

Одна из самых дорогих и самых редких пород. Это большие, мощные собаки с густой шерстью и сильными инстинктами охранников. Они независимы и могут казаться отстраненными, но в то же время очень преданные.



Благодаря редкости и ценным родословным его стоимость обычно составляет около 4 000 долларов, но отдельные экземпляры могут стоить значительно больше.

Самоед

Пушистый белый пес с "улыбающимся" выражением морды. Это энергичные, дружелюбные и выносливые собаки, которые хорошо подходят активным семьям.



Их популярность и привлекательная внешность формируют высокую рыночную стоимость. Средняя цена на таких любимцев – примерно 3 500 – 3 750 долларов.

Бивер-терьер

Относительно новая декоративная порода хвостатых, которая быстро набирает популярность. Эти маленькие собаки имеют яркую трехцветную шерсть, игривый характер и высокую социальность.



Из-за новизны и спроса цена на них остается высокой и составляет 3 000 – 3 500 долларов.

Португальская водяная собака

Эта порода стала широко известной после того, как такие собаки жили в семье президентов США. Это умные, активные и гипоаллергенные животные, которые хорошо ладят с людьми и нуждаются в регулярных физических нагрузках.



За одну такую собаку могут попросить 3 000 – 3 500 долларов.

Большой швейцарский зенненхунд

Это большая, сильная и одновременно дружелюбная порода. Эти собаки исторически использовались для работы – перевозки грузов и пастушьей деятельности.



Они преданы хозяевам и нуждаются в пространстве и активности. Стоить такой пес может 3 400 – 3 450 долларов.

Ирландский волкодав

Кстати, это одна из самых высоких собак в мире. Несмотря на внушительные размеры, это очень ласковые и спокойные животные, которые хорошо подходят для семей.



Несмотря на спокойный характер, его содержание дорогое, а цена – примерно 3 000 – 3 250 долларов.

Ньюфаундленд

Еще один "гигант" с мягким характером. Они известны своей любовью к людям, особенно детям, и способностью к спасательным работам на воде.



Несмотря на размеры, часто ведут себя как "комнатные" собаки, а стоят они 3 000 – 3 250 долларов.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Порода отличается элегантностью и аристократическим происхождением. Это небольшие, нежные и очень социальные собаки, которые легко адаптируются к различным условиям жизни.



Они популярны, хорошо поддаются обучению, но требуют регулярного ухода за шерстью, а цена за них стартует от 3 000 долларов.

В общем, высокая цена этих пород объясняется совокупностью факторов: сложностью разведения, популярностью, редкостью и затратами на содержание. Поэтому выбор такой собаки – это не только вопрос предпочтений, но и серьезное финансовое решение.

Как быть ответственным владельцем собаки?

В Animal Human Society отмечают, что быть ответственным хозяином означает уметь понимать своего любимца, ведь он не может сказать словами о своих потребностях. Важно обращать внимание на поведение и сигналы стресса, чтобы лучше реагировать на его состояние и предотвращать проблемы.

Не менее важным является регулярный ветеринарный уход:

профилактические осмотры;

вакцинация;

контроль здоровья.

Также животному нужны физическая активность и умственная нагрузка – это делает его счастливее и спокойнее. Кроме этого, необходимо уделять питомцу время, внимание и заботу, создавать безопасную среду и учитывать его характер.

Ответственное отношение – это терпение, готовность учиться и развиваться вместе с животным, а также способность принимать сложные решения ради его благополучия.

Кто из собак самый умный?

Ученые из Университета Хельсинки исследовали 13 пород собак, одна из них продемонстрировала самый высокий уровень интеллекта, набрав 35 из 39 возможных баллов.

В перечень самых умных вошли такие породы, как:

золотистый ретривер;

шотландская овчарка,

кокер-спаниель;

бордер-колли.

В перечень самых умных вошли такие породы, как золотистый ретривер, шотландская овчарка, кокер-спаниель, бордер-колли. Все они отличаются высокими когнитивными способностями и способностью к обучению.