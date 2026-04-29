Это, однако, совсем не мешает владельцам в любви к своим пушистикам. Смешной тренд начали в сети Threads, где хозяева собак делятся фотографиями своих "уставших от жизни" собачек.

Хаски Дюна стала главной героиней тренда: что о ней рассказала владелица?

Цепочка началась с сообщения Юлии и ее любимицы – хаски по имени Дюна, которое опубликовали на странице zsm.podcast.

Девушка показала фото расслабленной собачки, отметив, что ее предки в свое время в суровых зимних условиях таскали по снегу сани на длинные расстояния.

К слову, эксперты по American Kennel Club рассказали, что после открытия золота в Юконе в 1896-м возросла потребность в собачьих упряжках для перевозки золотоискателей. Именно тогда зародилась гонка на ездовых собаках. В 1909 году состоялись первые великие соревнования – All-Alaska Sweepstakes. С тех пор хаски стали популярными ездовыми собаками.

Со своей стороны, Дюна на такие подвиги, похоже, не готова. Она просто наслаждается отдыхом и дает себя пофотографировать.



Дюна не совсем похожа на своих предков / Скриншот из сети

Хозяйка собаки, Юлия, рассказала для 24 Канала свою общую с Дюной историю. Все началось с желания девушки разобраться в природе собак, важных этапах их воспитания, развенчать распространенные мифы и выбрать сознательный путь петродительства: с уважением к собаке, без гнева и страха.

Поэтому она училась в центре социальной кинологии, консультировалась со специалистами и много практиковала, чтобы понять гуманный подход к воспитанию собак. Несмотря на распространенные мифы о хаски как "глупых" и чрезмерно активных собак, с которыми тяжело жить, эти стереотипы не подтвердились в ее совместной жизни с Дюной.

Самое важное в отношениях с собакой – построить контакт на доверии, любви, уважении. Нам это удалось, поэтому Дюна – это моя лучшая подруга, моя эмоциональная поддержка и большой добрый сверточек шерсти,

– поделилась Юлия.

Любимница подстраивается под режим дня владелицы, спит столько же, сколько и она, и никогда не портит ничего дома. Она спокойна, не воет и вообще, ведет себя со всеми весело. Игнорирует лай других собак, быстро хочет избежать конфликтов, а еще очень любит вкусно поесть.

Тандем Юлии и ее хаски по имени Дюна: смотрите фото, предоставлены 24 Канала

Пищевая мотивация, как рассказала девушка,– основной фактор, что помогает собаке учиться. Дюна настолько увлечена, что тянет хозяйку на площадку, чтобы вместе попрактиковать старые или новые трюки.

"Дюна научила меня ценить мелочи, маленькие моменты и минимум дважды в день полностью быть "здесь и сейчас", с ней на прогулке", – радуется Юлия своей любимицей.

Что пишут в сети владельцы о своих домашних животных?

Забавный пост Юлии и Дюны собрал тысячи лайков и привлек к обсуждению других пользователей. В частности, tetianaa608 показала, как комфортно ее собака лежит прямо на клумбе.

Владелица в шутку напомнила, что его предки на протяжении тысячелетий защищали стада овец и другой скот от хищников.



Песик отдыхает у цветов / Скриншот из сети

Пользователи делятся фотографиями своих животных и признаются, что современный мир кардинально изменил их жизнь. Так, некоторые из собак настолько не готовы узнавать, что представители их пород должны спать на снегу в -20 или ловить грызунов, что "теряют сознание от этой информации".

Владельцы собак шутят о своих любимцах в сети: смотрите забавные фотографии

Нашлись среди собак в цепочке и такие, которые еще помнят, чем занимались их предки. Пользователь с ником magnitik78 показала свою собачку, который упорно копает яму.

При этом, хозяйка призналась, что "лучше бы он спал". Очевидно, такие забавы любимца приносят обладательнице немного хлопот.



Пес копает яму / Скриншот из сети

Какие собаки стали звездами в сети?

90-килограммовый мастиф по имени Боузер испугался сильного ветра и побежал искать защиты у своих хозяев. Видео с его реакцией стало вирусным.

Маленький щенок Генриетта во время прогулки в Англии впервые столкнулась с дождем – она пыталась ловить капли ртом и весело подпрыгивала, демонстрируя искреннее любопытство.

Тем временем немецкая овчарка Кая стала известной тем, что помогает ухаживать за шестью новорожденными котятами вместе с их мамой Афиной: собирает малышей вместе, позволяет им лазить по себе и даже напоминает хозяевам проверять их состояние.