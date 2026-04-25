Трогательными моментами с прогулки поделились на странице hugoandursula в TikTok.

Как собака отреагировала на свой первый в жизни дождь?

Владелица собаки, Урсула Дафна Эйчисон, которая регулярно публикует контент о своих трех ретриверах – Хьюго, Гаксли и Генриетту, – имеет сотни тысяч подписчиков в соцсетях. Именно поэтому она не удержалась и выложила этот забавный момент.

На видео маленькая Генриетта во время прогулки пытается "поймать" капли дождя ртом, подпрыгивает, поднимает лапы и даже пробует их пить прямо из воздуха.

Щенок шокирован от дождя: смотрите забавное видео

@hugoandursula Небольшой дисклеймер после того, как его поправили на Facebook: Генриетта не открыла дождь в историческом смысле. Она просто открыла его для себя. Дождь, мне сказали, уже был изобретен. ♬ оригинальное звучание - Ursula

Она настолько увлеклась новым явлением, что почти не обращала внимания на все вокруг, лишь изредка поглядывая на хозяйку.

Впоследствии Генриетта заметила, что дождь делает ее мокрой, поэтому она начала вытирать мордочку лапой и стряхивать воду, но все равно продолжала играть с каплями.

В подписи Урсула в шутку уточнила, что Генриетта не "открыла" дождь для мира, а просто впервые открыла его для себя. Комментаторы же залюбовались увиденным и засыпали щенка комплиментами.

Каким образом дождь влияет на собак?

Эксперты из The Animal Rescue Site рассказали, что дождь и гроза могут заметно влиять на поведение собак. Из-за очень чувствительного слуха они воспринимают шум дождя и грома значительно громче, что часто вызывает страх или тревогу.

Многим животным совсем не нравится намокать – особенно из-за мокрых лап и луж, поэтому они могут избегать прогулок.

Влага также усиливает запахи, поэтому во время дождя собаки активнее все обнюхивают. Кроме того, во время грозы возможно накопление статического электричества в шерсти, что вызывает дискомфорт и заставляет животное искать укрытие.

Что известно о золотистых ретриверах?

По данным American Kennel Club, золотистый ретривер – это активная охотничья порода родом из Шотландии, которая сегодня является одной из самых популярных в США.

Этих собак можно встретить в очень разных условиях и обстоятельствах, в частности, они:

помогают в поиске людей;

работают в службах спасения;

помогают людям с нарушением зрения;

участвуют в соревнованиях.

Золотистые ретриверы – это обычно собаки среднего размера с густой золотистой шерстью, доброжелательным выражением морды и плавной, энергичной походкой.

Они известны открытым характером, легко обучаются, любят людей и сохраняют игривость даже во взрослом возрасте. Обожают движение, воду и апорт. Порода сформировалась в XIX веке в поместье лорда Твидмута в Шотландии, где велись детальные записи ее выведения.

Они отличаются внешностью и отдельными чертами поведения.

Они отличаются внешностью и отдельными чертами поведения. Лабрадоры обычно более уравновешенные, уверенные и энергичные – они воспринимают все как игру и как будто не взрослеют. Золотистые ретриверы также любят развлечения, но чаще сначала оценивают ситуацию, а уже потом действуют.