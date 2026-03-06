Эти особенности помогут разобраться с природой лая и определить, какой из них подойдет именно для вас. Подробнее о таком рассказали специалисты из American Kennel Club.

Что общего между породами?

Нэнси Талботт более 40 лет занимается разведением, выставками и различными кинологическими видами спорта. Она имела опыт воспитания как лабрадоров, так и золотистых ретриверов.

По словам эксперта, одна из главных общих черт обеих пород, кроме похожего строения и размера, это линька. Она подчеркивает, что обе породы линяют в течение всего года, а весной – особенно обильно.

В то же время Талботт рассказала, что короткая шерсть лабрадора вовсе не означает, что он "не линяет".

Также обе породы имеют общее происхождение как охотничьи апортирующие собаки, отличаются высокой обучаемостью и общительным характером.

Основной чертой как золотистых ретриверов, так и лабрадоров является их доброжелательность ко всем людям – от младенцев в колясках до пожилых людей в учреждениях ухода. Они обычно хорошо ладят и с другими собаками, а агрессия для этих пород является нетипичной и неприемлемой.

Заметьте! Специалист подчеркнула, что "стандартный" темперамент лабрадора или голдена – это терпеливость, кротость, любовь и чрезвычайная эмпатийность.

Доктор Фрэн Смит, вице-президент и председатель комитета по вопросам здоровья в Labrador Retriever Club, разводит лабрадоров под питомником Danikk с 1970 года. Она является судьей по охотничьим тестам и полевым соревнованиям, а также ветеринаром и президентом OFA – крупнейшей базы данных о здоровье домашних животных. Смит соглашается, что обе породы – социальные, приятные в общении и очень хорошо поддаются обучению. И, конечно, обе сильно линяют.

Что известно о различиях между породами?

Несмотря на сходство, между породами существуют и заметные физические различия. Во-первых, стоит заметить, что лабрадоры обычно выглядят массивнее из-за крепкого костяка, более глубокой грудной клетки и округлых ребер. Есть и тонкие различия в форме головы, хотя у обоих она приспособлена для переноски дичи. Отличается и шерсть, ведь породы формировались для разных условий.

Золотистых ретриверов выводили преимущественно для охоты в полях, поэтому им нужна плотная, упругая шерсть с густым подшерстком, что защищает собаку от колючих растений и непогоды. Зато лабрадоров создавали как водяных собак, поэтому их короткая, немного жирноватая на ощупь шерсть с густым подшерстком прекрасно изолирует от холодной воды.

По окрасу, лабрадоры бывают трех цветов:

желтого (от очень светлого кремового до насыщенного рыжего);

черного;

шоколадного.

А вот золотистые ретриверы варьируются от почти белого кремового до темно-рыжего. Поэтому владельцы даже шутят, что могут "подобрать" цвет шерсти под интерьер или гардероб.

В темпераменте гавчиков также есть определенные нюансы. Смит отмечает, что золотистые ретриверы склонны быть более привязанными к хозяину, чем лабрадоры. Во время тренировок голдены обычно любят повторение, тогда как лабрадорам оно быстро надоедает.

Кроме того, по ее мнению, обычным людям легче справиться с невоспитанным золотистым ретривером, чем с невоспитанным лабрадором. Со своей стороны Талботт считает, что лабрадоры обычно более стойкие, уверенные и жизнерадостные – она в шутку называет их "Питером Пэном" среди ретриверов, ведь они всегда видят во всем игру и как будто не взрослеют. Золотистые тоже любят веселье, но чаще обдумывают ситуацию перед тем, как броситься вперед.

Полевые тренеры рассказывали ей, что голдены иногда "слишком много думают", пытаясь найти собственный способ выполнить задание, тогда как лабрадоры просто действуют без лишних раздумий.

Почему люди путаются в породах и какую из них выбрать?

Люди часто путают голденов и ретриверов или неправильно называют их. Например, спрашивают, стоит ли брать "лаба или ретривера", или считают, что желтый лабрадор – это золотистый ретривер. На самом деле "золотистого лабрадора" не существует, а черный лабрадор – это не отдельная порода. Так же "английский кремовый" – не другая и не более ценная порода, а лишь вариант окраса золотистого ретривера. И лабрадоры бывают исключительно черные, желтые или шоколадные.

Смит также отмечает, что лабрадор – это апортирующая порода, поэтому если владельцы не хотят, чтобы вещи в доме постоянно переносились, грызлись или портились, нужно правильно воспитывать собаку и обеспечивать контроль. Талботт добавляет, что обе породы – активные охотничьи собаки, которым с раннего возраста нужны занятия и работа.

Если лабрадора или золотистого ретривера оставлять без внимания, обучения и социализации, они могут стать настоящими дебоширами и начнут копать, грызть, играть с грязью на улице и переворачивать помещение вверх дном.

В то же время все эти черты можно направить в положительное русло благодаря достаточным физическим и умственным нагрузкам, правильному уходу и безопасным условиям содержания – в частности приучению к клетке и наличию огражденного двора. Это семейные собаки, которым важно жить в доме вместе с людьми, а не изолированно на улице.

