Ці особливості допоможуть розібратися з природою гавчиків та визначити, який з них підійде саме для вас. Детальніше про таке розповіли фахівці з American Kennel Club.

Що спільного між породами?

Ненсі Талботт понад 40 років займається розведенням, виставками та різними кінологічними видами спорту. Вона мала досвід виховання як лабрадорів, так і золотистих ретриверів.

За словами експертки, одна з головних спільних рис обох порід, окрім схожої будови та розміру, це линяння. Вона підкреслює, що обидві породи линяють протягом усього року, а навесні – особливо рясно.

Водночас Талботт розповіла, що коротка шерсть лабрадора зовсім не означає, що він "не линяє".

Також обидві породи мають спільне походження як мисливські апортуючі собаки, вирізняються високою здатністю до навчання та товариським характером.

Основною рисою як золотистих ретриверів, так і лабрадорів є їхня доброзичливість до всіх людей – від немовлят у візочках до літніх людей у закладах догляду. Вони зазвичай добре ладнають і з іншими собаками, а агресія для цих порід є нетиповою та неприйнятною.

Зауважте! Фахівчиня підкреслила, що "стандартний" темперамент лабрадора чи голдена – це терплячість, лагідність, любов і надзвичайна емпатійність.

Докторка Френ Сміт, віцепрезидентка та голова комітету з питань здоров'я у Labrador Retriever Club, розводить лабрадорів під розплідником Danikk із 1970 року. Вона є суддею з мисливських тестів і польових змагань, а також ветеринаркою та президенткою OFA – найбільшої бази даних про здоров'я домашніх тварин. Сміт погоджується, що обидві породи – соціальні, приємні у спілкуванні й дуже добре піддаються навчанню. І, звісно, обидві сильно линяють.

Що відомо про відмінності між породами?

Попри подібність, між породами існують і помітні фізичні відмінності. По-перше, варто зауважити, що лабрадори зазвичай виглядають масивнішими через міцніший кістяк, глибшу грудну клітку та округліші ребра. Є й тонкі відмінності у формі голови, хоча в обох вона пристосована для перенесення дичини. Відрізняється й шерсть, адже породи формувалися для різних умов.

Золотистих ретриверів виводили переважно для полювання в полях, тому їм потрібна щільна, пружна шерсть із густим підшерстком, що захищає песика від колючих рослин і негоди. Натомість лабрадорів створювали як водяних собак, тому їхня коротка, трохи жирнувата на дотик шерсть із густим підшерстком чудово ізолює від холодної води.

Щодо забарвлення, лабрадори бувають трьох кольорів:

жовтого (від дуже світлого кремового до насиченого рудого);

чорного;

шоколадного.

А от золотисті ретривери варіюються від майже білого кремового до темно-рудого. Тож власники навіть жартують, що можуть "підібрати" колір шерсті під інтер'єр чи гардероб.

У темпераменті гавчиків також є певні нюанси. Сміт зазначає, що золотисті ретривери схильні бути більш прив'язаними до господаря, ніж лабрадори. Під час тренувань голдени зазвичай люблять повторення, тоді як лабрадорам воно швидко набридає.

Крім того, на її думку, пересічним людям легше впоратися з невихованим золотистим ретривером, ніж із невихованим лабрадором. Зі свого боку Талботт вважає, що лабрадори зазвичай більш стійкі, впевнені та життєрадісні – вона жартома називає їх "Пітером Пеном" серед ретриверів, адже вони завжди бачать у всьому гру й ніби не дорослішають. Золотисті теж люблять веселощі, але частіше обдумують ситуацію перед тим, як кинутися вперед.

Польові тренери розповідали їй, що голдени іноді "забагато думають", намагаючись знайти власний спосіб виконати завдання, тоді як лабрадори просто діють без зайвих роздумів.

Чому люди плутаються у породах та яку з них обрати?

Люди часто плутають голденів та ретриверів або неправильно називають їх. Наприклад, запитують, чи варто брати "лаба чи ретривера", або вважають, що жовтий лабрадор – це золотистий ретривер. Насправді "золотистого лабрадора" не існує, а чорний лабрадор – це не окрема порода. Так само "англійський кремовий" – не інша й не більш цінна порода, а лише варіант забарвлення золотистого ретривера. І лабрадори бувають виключно чорні, жовті або шоколадні.

Сміт також наголошує, що лабрадор – це апортуюча порода, тому якщо власники не хочуть, щоб речі в домі постійно переносилися, гризлися чи псувалися, потрібно правильно виховувати собаку та забезпечувати контроль. Талботт додає, що обидві породи – активні мисливські собаки, яким із раннього віку потрібні заняття та робота.

Наочно розібратися у природі золотистих ретриверів вам допоможе відеопояснення від ютуб-каналу "Хвостаті Вусаті". Там додатково наголосили, що це досить великі собаки, тому й фізичні навантаження мають даватися їм у відповідному розмірі.

Чим особливі золотисті ретривери: дивіться відео

А про лабрадора розказали й показали більше експерти зі Школи для собак DRED. Там додатково відзначили приязність і високий інтелект чотирилапих, а також пояснили інші ключові риси й потреби породи.

Огляд лабрадора: дивіться відео

Якщо лабрадора чи золотистого ретривера залишати без уваги, навчання та соціалізації, вони можуть стати справжніми бешкетниками й почнуть копати, гризти, гратися з брудом надворі та перевертати помешкання догори дном.

Водночас усі ці риси можна спрямувати в позитивне русло завдяки достатнім фізичним і розумовим навантаженням, правильному догляду та безпечним умовам утримання – зокрема привчанню до клітки й наявності огородженого двору. Це сімейні собаки, яким важливо жити в домі разом із людьми, а не ізольовано надворі.

