Дослідження поведінки загублених тварин доводить, що паніка змінює навіть найслухнянішого улюбленця, пише Ukr.Media.

Чому кричати – найгірше рішення?

Пошук загублених тварин має свої правила, і одне з головних – не кликати собаку, якщо він у стані паніки.

Дослідження директорки організації Missing Animal Response Kет Альбрехт, показало: багато собак, які губляться, поводяться зовсім не так, як удома. Навіть соціальні та дружелюбні улюбленці можуть лякатися людей – включно з власниками.

Фахівці пояснюють:

якщо хтось уже намагався впіймати собаку, він переходить у режим втечі;

крик або спроба наздогнати стають "спусковим механізмом";

гонитва пішки чи на авто змушує тварину бігти ще далі.

У стані страху собака може не впізнати навіть господаря. Відомі випадки, коли тварина тікала від людей, яких прекрасно знала.

Експерти радять використовувати так звані "сигнали примирення": спокійна поза, відсутність прямого погляду, повільні рухи, харчова приманка. Але це можливо лише тоді, коли собака перебуває в полі зору.

Що робити, коли собака загубився?

Найперше – шукати людей, а не тільки тварину.

На відміну від котів, яких рідше намагаються "рятувати", собаку частіше підбирають або тимчасово дають прихисток. Тому надзвичайно ефективними є:

паперові оголошення в районі зникнення;

пости у соцмережах;

розміщення інформації на локальних онлайн-майданчиках;

звернення до ветеринарних клінік і притулків.

Фахівці виокремлюють шість факторів, які впливають на відстань, яку може пройти собака:

Темперамент. Дружелюбні тварини швидше підходять до людей і рідше віддаляються.

Обставини зникнення. Якщо собака просто вискочив із двору – радіус буде невеликий. Якщо злякався вибуху чи феєрверку – може бігти кілометрами.

Погода. Сніг, спека, дощ зменшують дистанцію.

Місцевість. У житловому районі шанси знайти собаку швидше вищі, ніж у полях чи лісі.

Зовнішній вигляд. Породистих і доглянутих собак частіше забирають із вулиці.

Щільність населення. Чим більше людей – тим більша ймовірність, що хтось помітить тварину.

Експерти також застерігають: припущення про викрадення без доказів може відволікати від реальних і дієвих пошуків.

Куди звертатися у разі зникнення улюбленця?

До українських зоозахисних організацій часто звертаються з проханням залучити службових собак до пошуків. Однак поліцейські собаки не шукають загублених тварин, адже об’єкт постійно рухається, а запах швидко змінюється.

В Україні активно допомагає власникам, які втратили улюбленців благодійний фонд Happy Pow. Організація займається захистом безпритульних тварин, просвітницькою роботою та підтримкою притулків, а також поширює корисну інформацію для власників.

Головне – не втрачати віру і не зупиняти пошуки. Багато собак знаходять через кілька днів, тижнів або навіть років саме завдяки активній інформаційній кампанії.