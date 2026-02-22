Вони просто не видають подібних звуків, а спілкуються зовсім по-іншому. Про це пише Martha Stewart.

Які породи собак не вміють гавкати?

Деякі породи собак від природи менш схильні до гавкоту, що робить їх ідеальними для життя у квартирах, або ж районах із суворими правилами щодо шуму. Хоча будь-який пес може навчитися контролювати гавкіт завдяки вихованню, темперамент породи має велике значення.

Правильна соціалізація, позитивне тренування, достатня фізична й розумова активність допомагають зменшити зайву "балакучість". Цікаво, що серед найтихіших часто опиняються великі собаки, наприклад, сенбернари. Вони можуть подавати голос, але зазвичай не роблять цього без потреби.

Ось породи, які відомі стриманістю:

Акіта

Ця японська порода собак спокійна, віддана й стримана, хоча потребує раннього виховання. У ТСН зазначають, що вона подає голос лише за потреби, наприклад, щоб попередити про небезпеку. Здебільшого ці великі й урівноважені собаки "спілкуються" поглядом і поведінкою, уникаючи зайвого шуму.



Акіти вважаються одними з найтихіших порід собак / Unsplash

Басенджі

Через особливу будову гортані ці собаки не гавкають у звичному розумінні, а натомість видають незвичні звуки, схожі на поєднання муркотіння й завивання. Вони кмітливі, активні та самостійні, а їхня мовчазність – це природна риса, що робить їх комфортними для життя в тиші.



Басенджі гавкають дуже рідко / Unsplash

Чау-чау

Попри ефектну "левову" зовнішність, чау-чау також відзначаються спокоєм і незалежністю. Вони рідко гавкають і не здіймають галас без причини, надаючи перевагу врівноваженій та тихій манері поведінки.



Чау-чау попри свою зовнішність переважно залишаються спокійними / Unsplash

До переліку "мовчазних" чотирилапих фахівці зараховують також такі породи:

бернський зенненхунд – великий, але доброзичливий, який радше тримається осторонь, ніж гавкає;

великий, але доброзичливий, який радше тримається осторонь, ніж гавкає; англійський бульдог – спокійний, домашній компаньйон, не схильний до гавкоту;

спокійний, домашній компаньйон, не схильний до гавкоту; ньюфаундленд – відомий надзвичайно м'яким характером і дуже тихий;

відомий надзвичайно м'яким характером і дуже тихий; салукі – незалежний мисливський пес, який рідко гавкає;

незалежний мисливський пес, який рідко гавкає; сенбернар – терплячий і врівноважений, подає голос лише за потреби;

терплячий і врівноважений, подає голос лише за потреби; віппет – швидкий на пробіжці, але спокійний і тихий удома.

Породи собак, для яких не притаманний гавкіт: дивіться фото Unsplash

Важливо пам'ятати, що жодна порода не є абсолютно безшумною. Проте ці собаки зазвичай не гавкають без причини й можуть стати чудовими компаньйонами для тих, хто цінує тишу.

До того ж у Whole Dog Journal зазначають, що якщо ви ніколи не чули гавкоту вашого чотирилапого, це не обов'язково свідчить про проблему – найчастіше таке пов'язано з особливостями характеру, спадковістю та умовами, у яких живе собака.

