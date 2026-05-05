Детальніше про дослідження цього питання розповіли експерти з Popular Science.

Як папуги комунікують між собою?

За словами біологині Крістін Далін з Університету Піттсбурга в Джонстауні, у деяких диких тварин справді є індивідуальні звукові сигнали, і вони можуть звертатися ними до конкретних особин.

Однак назвати це повноцінними "іменами" в людському розумінні складно. Дослідження показують, що подібні явища непоодинокі в дикій природі: наприклад, африканські слони можуть звертатися одне до одного специфічними звуками, а дельфіни використовують унікальні "звукові мітки" для ідентифікації.

Крістін Далін є співавторкою роботи, опублікованої в журналі PLOS One, де вивчали, чи здатні папуги використовувати імена подібно до людей. Вчені проаналізували дані про понад 889 домашніх папуг, які вміють імітувати людську мову.

Цікаво! Результати показали, що багато з них справді можуть запам'ятовувати й правильно використовувати "імена" – як для людей, так і для інших тварин. Було зафіксовано 88 випадків, коли окремі папуги вживали такі слова доречно.

Втім, іноді вони використовують імена інакше, ніж люди: наприклад, можуть називати так і самих себе, щоб привернути увагу. Оскільки імена допомагають людям організовувати складні соціальні взаємодії, а папуги теж є дуже соціальними й здібними до імітації, вчені припускають, що в дикій природі вони можуть використовувати подібні механізми спілкування у своїх зграях.

Чи називають папуги своїх малят та як птахи дізнаються їхні імена в природі?

Напрацювання й дослідження орнітолога Карла Берга показують, що це цілком можливо. Під час вивчення зеленокрупих папужок він виявив, що кожен птах у сімейній зграї має власний унікальний голосовий сигнал, який формується ще під впливом батьків.



Папуги – дуже соціальні птахи / Фото Unsplash

Інші члени зграї, почувши цей сигнал, можуть точно визначити, хто саме їх кличе. Домашні папуги часто імітують різні звуки, зокрема людську мову, тоді як у дикій природі вони користуються лише звуками свого виду. Там вони звертаються одне до одного за допомогою так званих "сигнальних контактних криків", які фактично виконують роль імен.

Карл Берг також досліджував, як формуються ці "імена". За його спостереженнями, папуги засвоюють їх ще в гнізді: вони чують, як батьки звертаються одне до одного, і поступово починають відтворювати подібні, але не ідентичні звуки як власні "позивні".

Як зрозуміти емоційний стан домашнього папужки?

Фахівці виділяють низку ознак, за якими можна зрозуміти, що папуга почувається добре:

активна поведінка;

яскравий і чистий погляд;

нормальний, стабільний апетит.

Регулярне спілкування й взаємодія з птахом допомагають зміцнити довіру та покращують його загальний стан і самопочуття. Водночас є тривожні симптоми, на які варто звернути увагу.

Один із найсерйозніших – різке зниження або повна втрата апетиту. Через дуже швидкий метаболізм папуги швидко слабшають, тому навіть кілька днів поганого харчування можуть становити небезпеку. Якщо птах почав їсти значно менше, варто якнайшвидше звернутися до ветеринара.

Інший сигнал – раптова зміна поведінки або поява агресії. Папуга може стати більш дратівливим, почати кусатися чи голосно кричати без зрозумілих причин. Хоч іноді це пояснюється гормональними процесами, тривала або нетипова зміна характеру часто свідчить про стрес або психологічний дискомфорт.