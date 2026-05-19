Зворушливим відео з камер спостереження поділилися на сторінці alieyubogluofficial в Instagram.

Як кіт приходить на сеанс обіймів у магазин?

На кадрах видно, як пухнастик насправді навіть тягнеться лапками до свого компаньйона. Продавець магазину в Різе відповідає котику взаємністю – вони з любов'ю обіймаються на касі.

Такий ритуал, вочевидь, стається далеко не вперше, адже, як помітно, для його героїв обійми вже стали абсолютно звичними. Та й камера зафіксувала не одну, а декілька подібних трепетних ситуацій.

А котику перепадають не лише обійми – молодий чоловік гарненько гладить і голубить свого постійного клієнта.

Пухнастик обіймається з продавцем у магазині: дивіться миле відео

Що писали в мережі?

Ролик зібрав десятки тисяч переглядів усього за добу, у коментарях же люди активно обговорювали цю милу парочку. Користувачі наголошували, що у світі наразі так багато сумних моментів, а це відео стало промінчиком позитиву в їхніх стрічках.

"Ой, а який це магазин? Так захотілося обійняти цього хлопця. Нехай Бог пошле тобі таких же добрих і милосердних людей", – висловилися в мережі.

Багато хто припускав, що кіт продовжує приходити, бо відчуває цілковиту безпеку поруч із продавцем. Інші ж жартували, що чотирилапий зробив цьому магазину чудесну рекламу своїми регулярними візитами.

Любов не має мови – ось її справжній прояв,

– написав один із коментаторів.

Чи люблять коти обійматися?

Загалом, спостереження показують, що більшість мурчиків не надто любить обійми. Одне з досліджень, у якому вивчали рівень окситоцину у жінок після взаємодії з котами, враховувало обійми як один із критеріїв.

Водночас, як пишуть на сторінці Catster, не всі обійми були добровільними для тварин. Це свідчить про те, що багато котів не сприймають раптові обійми позитивно. Проте пухнастики мають індивідуальний характер, і деякі з них цілком добре ставляться до таких проявів уваги.



З котами треба зберігати субординацію / Фото Unsplash

Частина мурчиків навіть отримує від цього задоволення, відповідаючи муркотінням, ласкою, вилизуванням чи бажанням притулитися. Вважається, що певні породи, зокрема шотландські висловухі, регдоли або сфінкси, частіше прихильно ставляться до обіймів, однак навіть у межах однієї породи реакція може бути різною.

До слова, сфінкси помітно відрізняються від більшості котів своєю майже повною відсутністю шерсті – досить незвичною рисою для ссавців. Попри вишукану та навіть аристократичну зовнішність, ці тварини мають веселий, грайливий характер і часом демонструють поведінку, більше схожу на собачу, ніж на котячу. Більше про те, чим унікальні коти породи сфінкс, – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Ветеринарка Сандра Мітчелл у матеріалі для PetMD пояснила, що любов або неприйняття обіймів залежить від кількох факторів. Наприклад, важливу роль відіграє ранній досвід: кошенята, яких із дитинства часто брали на руки, зазвичай легше звикають до фізичного контакту, тоді як дорослі тварини, особливо ті, що раніше жили на вулиці, можуть ставитися до цього насторожено.



Не всі коти люблять обійматися / Фото Unsplash

Значення має і спосіб, яким людина підходить до кота. Якщо різко схопити тварину або налякати її несподіваним контактом, реакція навряд чи буде позитивною. Натомість спокійний підхід – спочатку погладжування чи легке чухання, а вже потім обережні обійми – може сприйматися краще.

Зрозуміти, чи подобаються мурчику обійми, можна за мовою тіла. Якщо улюбленцю комфортно, він може муркотіти, тулитися, тертися головою або навіть розслаблено лежати поруч.

Якщо ж тварині неприємно, вона намагатиметься вирватися, відвертатися, смикати хвостом, притискати вуха або навіть гарчати.

Іноді кіт завмирає, що помилково можна сприйняти за спокій, хоча насправді це ознака стресу. Головне правило – не змушувати кота до контакту. Якщо він демонструє дискомфорт, краще відпустити його й обирати інші способи прояву турботи: лагідні погладжування, вичісування або частування.

Чому коти лізуть до обличчя людей?

Чотирилапі по-різному спілкуються з людьми, і дотики лапкою до обличчя можуть мати кілька причин. За словами ветеринарки Марти Відаль-Абарк, така поведінка не завжди означає бажання погратися.

Часто мурчики торкаються обличчя, щоб "позначити" людину як свою – на лапах у них є залози з феромонами, що допомагають демонструвати довіру та прив'язаність. Інколи це може означати таке: