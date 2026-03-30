Детальніше про породу розповіли в The Spruce Pets. Там передусім зауважують, що попри відсутність звичної шерсті, коти породи сфінкс не є гіпоалергенними.

Цікаво Прийняла за рідних: у мережі показали зворушливі кадри кішки, яка піклується про щенят

Чим унікальні сфінкси?

Це незвичайна порода котів, яку часто називають "безшерстою". Вона відома своєю зморшкуватою шкірою та легким пушком, що нагадує персиковий ворс.

Сфінкси вирізняються серед інших котів відсутністю шерсті, а це насправді доволі рідкісна особливість серед ссавців. Попри свій аристократичний вигляд, це дуже грайливі й кумедні тварини, які інколи поводяться більше як собаки, ніж як коти.

Зверніть увагу! Як зазначають на сторінці Ziggi, сфінкс виник унаслідок природної генетичної мутації у звичайних короткошерстих котів. Його історія починається з виводка безшерстих кошенят, які з'явилися в канадському Торонто у 1966 році. Саме тоді сфінксів визнали офіційно.

А предки цих мурчиків були важливими постатями у світовій історії. Зокрема, існують свідчення, що ще за часів ацтеків люди шанували безшерстих котів, а у Мексиці навіть знаходили зображення таких тварин. Та й назву ці коти отримали від єгипетського сфінкса через свій витончений вигляд і граційність.



Сфінкси – дуже активні й грайливі коти

Подушечки лап у сфінксів товстіші, ніж у більшості котів, через що їхня хода виглядає особливо – ніби вони рухаються по м'яких "повітряних подушках".

Ці мурчики обожнюють грітися на сонці й залюбки лежать у теплих місцях. Вони чудово підходять для обіймів і зазвичай добре ладнають з іншими котами, собаками та дітьми, що робить їх гарним вибором для родини.

Детальний огляд породи сфінкс: дивіться відео Pethouse

Шкіра сфінксів виробляє більше шкірного сала. Оскільки воно не розподіляється по шерсті, себум накопичується на поверхні шкіри, а також у великій кількості у вухах. Саме тому ці коти потребують особливого й регулярного догляду.

Як правильно доглядати за сфінксами?

Цих котів рекомендують регулярно купати (приблизно раз на 1 – 2 тижні) спеціальним шампунем. Також важливо щотижня очищати вуха від сірки, підстригати кігті та доглядати за зубами, щоб уникнути інфекцій і проблем зі здоров'ям.

До слова, про те, як покупати кота без стресу для улюбленця й для власника, – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Попри активність, сфінкси не потребують інтенсивних фізичних навантажень і здатні самі себе розважати. Вони не линяють, але не є повністю гіпоалергенними, оскільки мають тонкий пушок і все ж виділяють алергени.

До того ж, представники цієї породи мурчиків легко навчаються, можуть приносити предмети, добре реагують на позитивне підкріплення й уживаються з іншими тваринами. Якщо власник часто відсутній, їм бажано мати "компаньйона".

Що ще цікавого відомо про різні породи котів?