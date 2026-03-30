Подробнее о породе рассказали в The Spruce Pets. Там прежде всего отмечают, что несмотря на отсутствие привычной шерсти, коты породы сфинкс не являются гипоаллергенными.

Чем уникальны сфинксы?

Это необычная порода кошек, которую часто называют "бесшерстной". Она известна своей морщинистой кожей и легким пушком, напоминающим персиковый ворс.

Сфинксы отличаются среди других кошек отсутствием шерсти, а это на самом деле довольно редкая особенность среди млекопитающих. Несмотря на свой аристократический вид, это очень игривые и забавные животные, которые иногда ведут себя больше как собаки, чем как кошки.

Обратите внимание! Как отмечают на странице Ziggi, сфинкс возник в результате естественной генетической мутации у обычных короткошерстных котов. Его история начинается с выводка бесшерстных котят, которые появились в канадском Торонто в 1966 году. Именно тогда сфинксов признали официально.

А предки этих мурчиков были важными фигурами в мировой истории. В частности, существуют свидетельства, что еще во времена ацтеков люди уважали бесшерстных котов, а в Мексике даже находили изображения таких животных. И название эти коты получили от египетского сфинкса из-за своего изящного вида и грациозности.



Сфинксы – очень активные и игривые коты / Unsplash

Подушечки лап у сфинксов толще, чем у большинства котов, из-за чего их походка выглядит особенно – будто они двигаются по мягким "воздушным подушкам".

Эти мурчики обожают греться на солнце и охотно лежат в теплых местах. Они прекрасно подходят для объятий и обычно хорошо ладят с другими котами, собаками и детьми, что делает их хорошим выбором для семьи.

Кожа сфинксов производит больше кожного сала. Поскольку оно не распределяется по шерсти, себум накапливается на поверхности кожи, а также в большом количестве в ушах. Именно поэтому эти коты нуждаются в особом и регулярном уходе.

Как правильно ухаживать за сфинксами?

Этих кошек рекомендуют регулярно купать (примерно раз в 1 – 2 недели) специальным шампунем. Также важно еженедельно очищать уши от серы, подстригать когти и ухаживать за зубами, чтобы избежать инфекций и проблем со здоровьем.

Несмотря на активность, сфинксы не требуют интенсивных физических нагрузок и способны сами себя развлекать. Они не линяют, но не являются полностью гипоаллергенными, поскольку имеют тонкий пушок и все же выделяют аллергены.

К тому же, представители этой породы мурлык легко обучаются, могут приносить предметы, хорошо реагируют на положительное подкрепление и уживаются с другими животными. Если владелец часто отсутствует, им желательно иметь "компаньона".

