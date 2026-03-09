О них подробнее рассказали эксперты из PetsRadar. Они объяснили, какие из хвостатых будут меньше всего заполнять ваш дом своей шерстью.

Почему вообще коты так склонны к линьке?

Специалисты из Pets Protection назвали основные причины линьки у кошек. В целом это происходит из-за необходимости избавляться от старой шерсти, предотвратить ее сваливание, а также для поддержания комфортной температуры тела котика.

Отмечается, что пушистики также сами ускоряют этот процесс с помощью вылизывания. Шершавый язык помогает им удалять старые волоски, которые еще держатся на шерсти, и таким образом дает возможность новой шерсти быстрее расти.

Хозяева тоже могут помочь любимцу, для этого достаточно регулярно гладить или расчесывать кота, чтобы убрать лишние волосы.

Какие мурчики почти не линяют?

Сфинкс

Коты породы сфинкс практически не имеют шерсти, поэтому проблема линьки для них почти отсутствует. Однако степень "бесшерстности" может отличаться: у некоторых животных на теле или лапах есть легкий пух, похожий на персиковый.

Эти кошки очень активны и чрезвычайно сообразительны. Поэтому им необходимо много игрушек и различных способов для развлечений, а также достаточно физической активности, чтобы они оставались здоровыми и довольными. Сфинксы относятся к наиболее ласковым и "коленчатым" породам.



Сфинксы подойдут владельцам, которые не могут терпеть кошачью шерсть / Фото Unsplash

Они обожают проводить время рядом с хозяином, поэтому их почти полное отсутствие шерсти особенно приятно, когда кот усаживается на коленях и просит внимания. В то же время из-за отсутствия шерсти их кожа требует особого ухода. У сфинксов могут возникать высыпания или грибковые инфекции, поэтому их приходится регулярно купать или протирать губкой.

Корниш-рекс

Незначительная линька корниш-рексов объясняется особенностью их шерсти. У этих кошек есть только подшерсток, тогда как у большинства пород присутствует еще и верхний слой более грубых волос. Из-за того, что шерсть корниш-рекса состоит только из мягкого волнистого подшерстка, они линяют значительно меньше других кошек.



Коты породы корниш-рекс почти не линяют / Фото Unsplash

Эти животные очень подвижны и любят активные игры с различными игрушками. Они также чрезвычайно ласковые, что делает их замечательными компаньонами для тех, кто мечтает о нежном и контактном коте. Впрочем, будьте готовы к тому, что такие коты будут требовать много внимания и совместных игр.

Сиамская кошка

Сиамские коты тоже линяют, но их короткая шерсть настолько тонкая, что это почти незаметно. Многие владельцы отмечают, что шерсти от сиамов в доме значительно меньше, чем от других пород.



Мурчики из рода сиамских линяют довольно редко / Фото Unsplash

Сиамские кошки известны своей "болтливостью". Они часто громко мяукают, активно общаются с хозяевами и любят находиться рядом с людьми. Их иногда сравнивают с собаками из-за чрезвычайной преданности и способности играть, например, приносить игрушки. К тому же они очень ласковые и могут буквально "разговаривать" с вами.

Девон-рекс

Девон-рексы тоже могут немного линять, но значительно меньше, чем большинство других пород, поскольку имеют короткую волнистую шерсть. Даже когда они теряют волосы, это почти незаметно, поэтому в доме редко появляются клубки шерсти. Иногда эти коты проходят период линьки, во время которого их "детский" покров меняется на новый с несколько иной текстурой.



Коты породы девон-рекс почти не линяют / Фото Unsplash

Шерсть девон-рекса требует определенного ухода: иногда ее следует осторожно расчесывать, а в отдельных случаях – купать по рекомендации ветеринара. Это очень живые и энергичные коты, которые хорошо подходят людям, ищущим активного любимца.

Бамбино

Представители этой породы – это результат скрещивания манчкина и сфинкса. Название с итальянского переводится как "ребенок", и эти мурлыки действительно выглядят очень мило. Их тело покрыто нежным пушком, поэтому линька почти не заметна. Бамбино чрезвычайно общительные и ласковые.



Мурчики породы Бамбино линяют в минимальном количестве / Фото из инстаграма banksythebambino

Они с удовольствием сворачиваются клубочком на коленях хозяина и обожают внимание. Такие коты хорошо ладят с детьми и другими домашними животными, поэтому прекрасно подходят для семей.

Бенгальская кошка

Чтобы список не состоял только из почти бесшерстных пород, стоит упомянуть бенгальских кошек. Они также линяют, но гораздо меньше, чем большинство других пород. Некоторые владельцы даже говорят, что их бенгалы вообще не линяют, хотя на самом деле шерсть просто выпадает настолько мало, что это трудно заметить.



Бенгальская кошка – одна из тех, которые почти не линяют / Фото Unsplash

Как и большинство котов, бенгалы могут линять сильнее весной и осенью. Стоит учитывать, что эта порода достаточно дорогая и редко встречается в приютах. К тому же бенгальские коты очень умные и энергичные, поэтому они больше подходят опытным владельцам.

Ориентальная короткошерстная

Ориентальные короткошерстные коты очень общительные и любят общаться с людьми. Они активные, любознательные и умные. Эти животные требуют много внимания, любят играть и часто пытаются "разговаривать" со своими хозяевами.

Среди кошек, что почти не линяют – ориентальная короткошерстная / Фото Unsplash

Их шерсть тонкая и гладкая, поэтому требует минимального ухода. Достаточно иногда расчесывать ее, чтобы поддерживать хорошее состояние. Благодаря слабой линьке эта порода часто подходит людям, склонным к аллергии.

Бирманская кошка

Бирманские коты известны своим очаровательным характером и яркой индивидуальностью. Они очень игривые и энергичные. Из-за чувствительности к эмоциям человека эту породу часто считают хорошими животными для эмоциональной поддержки. Они сильно привязываются к своим хозяевам и любят их компанию.



Бирманские кошки линяют довольно редко / Фото Unsplash

Их шерсть очень короткая, поэтому уход за ней несложный. Линяют бирманские коты значительно меньше, чем многие другие породы. Даже в периоды сезонной линьки количество выпадающей шерсти обычно небольшое, но периодическое расчесывание все же будет полезным.

