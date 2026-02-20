Об этом говорится в материале журнала Current Biology. Специалисты исследовали, как эти особенности влияют на мурлыку.

Интересно Секреты кошачьей любви: как животное выбирает любимого хозяина

Что особенного скрывают рыжие пушистые любимцы?

Дело в том, что почти все полностью рыжие коты – самцы, потому что ген рыжего окраса расположен на Х-хромосоме. Самки с двумя Х-хромосомами редко бывают полностью рыжими. Чаще у них появляются пятнистые узоры (калико или черепаховые), где сочетаются черный и рыжий из-за случайной инактивации одной из Х-хромосом.

Обратите внимание! Около 80% полностью рыжих котов – самцы.

Долгие годы ученые не могли найти точное место мутации и ее механизм. Обычно рыжий или желтый цвет у животных возникает из-за изменений в генах пигментации, но не на Х-хромосоме. В статье описан ключевой элемент: небольшая делеция (удаление) около 5 килобаз ДНК в интроне гена ARHGAP36 на Х-хромосоме.

Эта делеция не расположена в самом кодирующем регионе гена, а рядом, и именно она вызывает необычную активацию ARHGAP36 именно в меланоцитах (клетках, вырабатывающих пигмент). Ген, который обычно работает в нейроэндокринных тканях, здесь блокирует выработку черно-коричневого пигмента (эумеланина), позволяя образовываться только желто-красному (феомеланину) – и шерсть становится рыжей.



Рыжий цвет шерсти кошек имеет интересное научное объяснение / Фото Unsplash

Мутацию нашли у всех исследованных рыжих котов из разных регионов мира, что указывает на единое происхождение. А вероятно, и одно событие во время одомашнивания котов, которую потом закрепили селекцией. Этот вариант не обнаружен ни в одном другом животном, включая диких предков домашних котов.

Ученые считают, что открытие поможет лучше понять механизмы мутаций в генах в целом, а также может стать инструментом для изучения эволюционной истории домашних кошек.

Имеют ли рыжие котики "особый" характер?

Рыжих кошек часто считают наиболее ласковыми, к тому же опросы владельцев показывают, что рыжих кошек чаще описывают как очень дружелюбных. Однако прямая генетическая связь между рыжим цветом и характером не доказана. В то же время комбинация полового состава и эволюционных адаптаций может частично объяснять популярный образ "дружественного рыжего кота".

Исследователи из Psychology Today приводят еще несколько интересных фактов о рыжеволосых любимцах:

рыжие коты значительно чаще встречаются в сельской местности, чем в городах;

они реже встречаются в зонах с высокой смертностью, вероятно, из-за более рискованного поведения;

рыжие самцы тяжелее других, а самки же – легче.

Авторы предполагают, что большие и агрессивные рыжие самцы получают высокий статус и лучший репродуктивный успех в сельских условиях, где самки выбирают одного партнера.

Больше интересных фактов о котах