24 Канал пообщался с владельцами чихуахуа и узнал о том, как маленький пес может полностью изменить жизнь семьи.

Почему эта порода так популярна?

Чихуахуа – это порода, которая уже много лет остается одной из самых популярных собак-компаньонов в мире. По данным American Kennel Club, их популярность объясняется не только размером, но и сильной эмоциональной связью с владельцами, высоким интеллектом и ярким темпераментом.

Несмотря на стереотипы о "игрушечности" породы, чихуахуа часто имеют поведение больших собак. Они внимательно охраняют территорию, ревнуют хозяев, громко реагируют на опасность и могут быть удивительно смелыми даже рядом с большими псами.

Кинологи объясняют, что чихуахуа идеально подходят для жизни в городе. Они не требуют большого пространства, легко адаптируются к квартирной жизни и очень привязываются к человеку. В то же время именно эта эмоциональная привязанность делает их чрезвычайно чувствительными к настроению владельцев.

Также популярности породы способствовали соцсети. Чихуахуа часто становятся героями видео и мемов из-за своей эмоциональности, ревнивый характер и забавное поведение.

Как это жить с чихом?

Владельцы чихуахуа Костя и Таня рассказывают, что их пес по имени Маминчик полностью изменил атмосферу дома.

Сначала девушка очень боялась животных, поэтому появление собаки в доме стало для нее настоящим вызовом. Именно поэтому они и решили завести Маминчика – чтобы постепенно преодолеть страх и привыкнуть к жизни рядом с любимцем.

Полное имя собачки – Маминко и оно переводится как "мамин сын". Со временем Таня настолько привязалась к своему чихуахуа, что теперь, по словам семьи, это ее самое любимое животное в мире.

Он, свою очередь, также прекрасно понимает, кто из семьи может дать ему вкусности, а кто – нет.

Когда открывается коробка со сладостями или ящик на кухне, он мгновенно прибегает именно ко мне. Он прекрасно знает, что я "слабее" и точно что-то дам. А вот к мужу так не бежит,

– смеется владелица.

Маминчик также имеет довольно упрямый характер. Хозяева говорят: если нет лакомства – команды он выполнять не будет.

"За вкусности он готов делать команды и быть послушным. Но без этого может даже не посмотреть в твою сторону. Это собака с характером, который надо принимать", – рассказывают они.

Отдельно владельцы вспоминают ревнивость своего любимца. Если пес чувствует запах другого животного на одежде хозяев, то начинает обижаться, лаять и требовать внимания. И "мириться" с ним можно только с помощью лакомства, иначе лучше даже не подходить. При этом к своей хозяйке Маминчик относится особенно нежно. По словам семьи, пес очень хорошо чувствует ее эмоциональное состояние и всегда приходит поддержать, когда она расстроена или уставшая.

Еще одна особенность чихуахуа – любовь к комфорту. Хозяева шутят, что их пес спит дольше всех в квартире и очень не любит, когда его будят.

Несмотря на маленький размер, чихуахуа часто ведут себя так, будто они значительно больше и сильнее. Маминчик, например, легко может начать "защищать" хозяйку даже во время обычных объятий.

Когда я обнимаю жену или глажу ее, он сразу прибегает и начинает отталкивать меня. Для него это серьезная конкуренция,

– шутит хозяин Костя.

Также владельцы рассказывают, что их пес очень избирателен в общении с другими собаками и больше всего любит играть именно с чихуахуа.

Что можно подарить собаке на День чихуахуа?

Для чихуахуа важны не только еда и регулярные прогулки, но и ощущение комфорта и безопасности. Из-за маленького размера эти собаки очень чувствительны к холоду, шуму и изменениям настроения хозяина, поэтому подарки для них часто связаны именно с уютом и эмоциональным контактом.

Владельцам советуют обращать внимание на мягкие лежанки, теплые пледы и специальные домики для сна. Многие собаки этой породы обожают "закапываться" в ткань и могут часами спать, спрятавшись под одеялом рядом с хозяином.

Отдельное место занимает одежда для собак. Из-за короткой шерсти и маленького веса чихуахуа быстро мерзнут даже осенью или весной, поэтому свитерки, худи, комбинезоны и теплые жилетки для них – не просто стильный аксессуар, а необходимость. Некоторые владельцы даже покупают специальные пижамы для сна в холодный период.

Также чихуахуа очень любят интерактивные игрушки. Из-за любознательного характера им быстро становится скучно, поэтому игрушки для поиска вкусностей, маленькие мячики или плюшевые зверьки помогают собаке оставаться активной и эмоционально стабильной.

Еще один популярный подарок – безопасные вкусности. Для многих чихуахуа еда становится настоящим "языком любви", а потому лакомства часто используют не только для дрессировки, но и для успокоения или поддержания контакта с любимцем.