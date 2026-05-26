Особенность таких кошек объясняется не породой, а редкой генетикой. Об этом пишет The Spruce Pets.

Почему кошек называют черепашками?

Кошек-черепашек назвали так из-за характерного окраса шерсти, который напоминает узор панциря черепахи. Чаще всего в нем сочетаются черные, рыжие, оранжевые или кремовые пятна, которые могут переплетаться между собой или формировать большие цветные участки.

Черепаховый окрас не является отдельной породой. Он может встречаться как у беспородных кошек, так и у популярных пород, среди которых мейн-куны, британские короткошерстные, персидские и американские короткошерстные коты.

Главная особенность кошек-черепашек заключается в генетике. Почти все такие животные рождаются самками, поскольку гены черного и рыжего цветов связаны с Х-хромосомой. Самцы-черепашки встречаются чрезвычайно редко – примерно один на три тысячи животных.

Из-за генетической аномалии самцы с таким окрасом обычно имеют набор хромосом XXY и часто сталкиваются с серьезными проблемами со здоровьем. В большинстве случаев они также являются бесплодными.

Какие легенды ходят о котах-черепашках?

В разных странах кошки с черепаховым окрасом давно считаются "особыми" животными, которым приписывают удачу, защиту и даже мистические свойства.

В ELG отмечают, что эти верования не имеют единого источника – это набор независимых традиций, которые сформировались в Японии, Европе и Северной Америке.

Одной из самых известных является японская морская традиция. Там черепаховых котов брали на корабли, считая, что они способны защищать экипаж от штормов и даже от злых духов. Подобные представления о “обереговой” силе кошек зафиксированы в исторических японских источниках, где животные часто связывались с духовным миром.

В кельтских и ирландских поверьях черепаховые кошки считались символом удачи и благополучия. Считалось, что появление такого животного в доме приносит финансовую стабильность и защиту жилища от несчастий.

В английском фольклоре встречаются более противоречивые верования. Например, в старых "женских сказаниях" черепаховым котам приписывали даже лечебные свойства – их хвост якобы мог помочь избавиться от бородавок, хотя это, конечно, не имеет научного подтверждения.

В США закрепилось представление о "money cats" – кошках, которые приносят деньги в дом. Это связано с редкостью черепаховых котов и их визуальной уникальностью, которую люди исторически связывали с удачей и исключительностью.

Отдельный пласт верований касается редких самцов черепаховых котов. Из-за их исключительного появления в природе их часто считали "особенно счастливыми" или даже защитниками моряков, которые брали их на корабли для безопасности в плавании.

Какие еще кошки являются очень редкими?

Редкие котята породы саванна с серебристо-черным окрасом стали настоящей сенсацией среди любителей экзотических животных. Их стоимость на рынке может достигать от 10 до 23 тысяч долларов, что делает этих кошек одними из самых дорогих в мире.

Благодаря уникальному серебристому оттенку шерсти они также привлекли внимание ювелиров и дизайнеров как источник вдохновения для создания коллекций.

Порода саванна появилась в середине 1980-х годов в результате скрещивания дикого сервала и домашней кошки и получила чемпионский статус в 2012 году. Эти кошки отличаются большими размерами, длинными лапами и характерными темными пятнами на светлой шерсти.

Серебристый окрас является результатом действия специального гена-ингибитора, который приглушает пигментацию и создает эффект металлического блеска. Разведение таких животных является сложным процессом, ведь для появления этого цвета нужны соответствующие генетические комбинации.

Особенно ценными считаются ранние поколения саванн, которые больше всего сохраняют черты дикого предка.