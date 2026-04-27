И оказалось, что это не просто красивое животное – котенок этой породы может стоить целое состояние. Об уникальных котятах рассказали в Parade Pets.

Что известно о серебристых котятах породы саванна?

Серебристый котенок саванны очаровывает с первого взгляда, и все благодаря его генетике. Несмотря на то, что это гибрид дикой и домашней кошки, неопытный глаз может спутать его с обычным табби.

Однако разница между ними на самом деле существенная: саванны обычно больше, имеют длинные лапы, высокие уши и характерные темные "слезки" у глаз. Зато табби – это только тип окраски, известный буквой "М" на лбу и полосатым узором.

Если присмотреться внимательнее, становится очевидно, насколько эти животные особенные. Даже в юном возрасте серебристо-черный контраст выглядит впечатляюще: светлая шерсть подчеркивает глубокие черные пятна, создавая очень выразительный эффект.

Редкость серебристых саванн объясняется не только их популярностью, но и сложностью разведения. Они классифицируются по поколениям: от F1 – результата скрещивания африканского сервала с домашней кошкой – и до F5, которые лучше приспособлены к жизни рядом с людьми.

Особенно редкими являются высокие поколения, например F1. Серебристый окрас возникает благодаря специальному гену-ингибитору, который "приглушает" пигмент, и не является базовым. Для его появления нужен как минимум один серебристый отец, что еще больше усложняет разведение.

Интересно! Некоторые котята даже рождаются с серебристыми глазами.

Из-за своей уникальности такие коты стоят немало: представители поколений F1 и F2 могут продаваться по цене от 10 до 23 тысяч долларов. За такие деньги эти животные точно становятся настоящим сокровищем для своих владельцев.

Откуда берет начало история серебристых котов?

У Catster рассказали, что сама порода саванна появилась в середине 1980-х годов, когда заводчица бенгальских котов Джуди Фрэнк скрестила свою сиамскую кошку с африканским сервалом по имени Эрни. В апреле 1986 года от этой пары родился котенок, который назвали "Саванна" – именно он стал первым представителем поколения F1.

Через три года появилось второе поколение (F2): Саванну скрестили с турецкой ангорой, и она родила трех котят. Популярность серебристых саванн вполне понятна: их изящное телосложение и впечатляющая шерсть с холодным серебристым оттенком сразу привлекают внимание как заводчиков, так и любителей кошек.

В то же время порода еще достаточно молодая, поэтому многие даже не догадываются о существовании серебристой разновидности. Наиболее известными зато остаются "золотистые" пятнистые саванны, поэтому знакомство с серебристыми вариациями часто вызывает настоящий восторг.

К слову, такие животные известны высоким интеллектом, активностью и сильным охотничьим инстинктом.

Международная ассоциация кошек зарегистрировала породу саванна в 2001 году, а в 2012-м предоставила ей чемпионский статус. В стандарт породы включили несколько вариантов окраски, в частности черный серебристо-пятнистый табби, а также черный, коричнево-пятнистый табби и черный дымчатый.

Чем особенные другие породы кошек?

Мейн-кун – одна из крупнейших пород домашних кошек, которая отличается мощным телосложением, густой длинной шерстью и роскошным пушистым хвостом. Эти животные славятся ласковым нравом, а также необычными тихими звуками, напоминающие мягкое "скрежет".

Среди кошачьих интеллектуалов такие породы:

британские короткошерстные коты;

шотландские коты;

сиамские коты;

сфинксы.

Последние, кстати, появились в результате естественной генетической мутации. Из-за специфики кожи они требуют тщательного и регулярного ухода, однако отличаются дружелюбием, высоким интеллектом и легко поддаются обучению.