В то же время будущим владельцам важно знать об особенностях ухода и поведения этой породы. Об этом пишет Purina.

Смотрите также Хвостатый пианист дремлет во время репетиции: как кот Златко стал ценителем классической музыки

Как выглядит мейн-кун и чем он особенный?

Мейн-куны известны своим большим и крепким телом, хорошо развитой мускулатурой и массивными лапами. Их легко узнать по квадратной морде, большими широко посаженными ушами с характерными кистями и пушистым хвостом, который напоминает хвост енота.

Шерсть у этой породы длинная и плотная, с водонепроницаемым верхним слоем, что исторически помогало животным выживать в холодном климате. Она короче на голове и плечах и значительно длиннее на боках, животе и хвосте. Отдельной особенностью является густой "воротник" на шее, который особенно выражен у самцов.

Мейн-куны могут иметь более 30 вариантов окраса, а их глаза обычно зеленые, золотистые или медные. У белых котов часто встречаются голубые или даже разноцветные глаза.

Как выглядит самый большой кот в мире: смотрите видео

Что известно о характере "короля котов"?

Как пишет "Фокус", мейн-кунов часто называют "собаками среди котов" из-за их преданности и любви к людям. Они обычно имеют дружелюбный характер, легко идут на контакт и стремятся быть рядом с хозяином. Эти коты отличаются высоким интеллектом: их можно научить простым трюкам, а некоторые даже с удовольствием играют в апорт с игрушками. Несмотря на свои внушительные размеры, мейн-куны очень нежные и ласковые. Они не боятся воды и нередко проявляют к ней интерес, что является редкой чертой для кошек. В то же время эти животные хорошо переносят одиночество, ведь способны сами найти себе занятие. Благодаря своему общительному характеру мейн-куны прекрасно подходят для семей с детьми. Они спокойно реагируют на внимание малышей, не пугаются, когда их берут на руки, и легко становятся настоящими компаньонами для всей семьи.

Интересно, что представители этой породы редко громко мяукают – вместо этого они издают тихие, характерные звуки, похожие на "скрежет".

Что важно знать будущим владельцам этой породы?