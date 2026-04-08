Водночас майбутнім власникам важливо знати про особливості догляду та поведінки цієї породи. Про це пише Purina.
Як виглядає мейн-кун і чим він особливий?
Мейн-куни відомі своїм великим і міцним тілом, добре розвиненою мускулатурою та масивними лапами. Їх легко впізнати за квадратною мордою, великими широко посадженими вухами з характерними китицями та пухнастим хвостом, який нагадує хвіст єнота.
Шерсть у цієї породи довга й щільна, з водонепроникним верхнім шаром, що історично допомагало тваринам виживати в холодному кліматі. Вона коротша на голові та плечах і значно довша на боках, животі та хвості. Окремою особливістю є густий "комір" на шиї, який особливо виражений у самців.
Мейн-куни можуть мати понад 30 варіантів забарвлення, а їхні очі зазвичай зелені, золотаві або мідні. У білих котів часто зустрічаються блакитні або навіть різнокольорові очі.
Що відомо про характер "короля котів"?
Цікаво, що представники цієї породи рідко голосно нявкають – натомість вони видають тихі, характерні звуки, схожі на "скрекіт".
Що важливо знати майбутнім власникам цієї породи?
Мейн-куни потребують регулярного догляду, особливо це стосується їхньої шерсті, яку потрібно вичісувати щонайменше кілька разів на тиждень. Це допомагає уникнути ковтунів і підтримує здоровий вигляд тварини.
Попри свою незалежність, ці коти дуже прив’язані до людей і можуть погано переносити тривалу самотність. Також вони потребують активності, іграшок і можливості реалізовувати мисливські інстинкти.
Мейн-кун – це чудовий вибір для сім’ї. Однак важливо бути готовим до того, що це велика, активна та соціальна тварина, яка потребує уваги та догляду.