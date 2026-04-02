Музичні репетиції разом з мурчиком частенько висвітлюють господарі кота Златка на своїй сторінці в Instagram.
До теми Коштує майже 1000 доларів: цю породу котів вважають найрідкіснішою у світі
Що відомо про кота Златка, поціновувача класичної музики?
Хвостатий живе в родині піаністів, які з дитинства привчали мурчика до класичної музики. Златко настільки заглибився у мистецтво звуку, що не може відірватися від прослуховування чарівних мелодій.
Кіт влягається поруч з власниками просто на інструмент і чи не найбільше насолоджується творами Фредеріка Шопена. Вони здійснюють на улюбленця терапевтичний ефект, від чого котик засинає.
Златко насолоджується фортепіанною музикою
Златко часом намагається долучитися до гри, але його все одно хилить на сон.
Мар'яна, власниця мурчика, родом з України. Вона разом з чоловіком Дімчо та 9 котами живе у Хорватії. Інші улюбленці теж не проти послухати музику, проте Златкові вона припадає до душі найбільше.
До слова, у Cats Protection пояснили, що за певних умов коти дійсно можуть реагувати на музику так, ніби вона їм подобається. Цікаво й те, що пухнастики можуть позитивно реагувати на спів господарів, асоціюючи його з позитивними емоціями та приємними подіями.
Клінічний фахівець із поведінки тварин Деніел Воррен-Каммінгс підкреслив, що ця сфера ще недостатньо вивчена, попри це, так само, як і люди, коти мають індивідуальні музичні вподобання – кожна тварина реагує по-своєму. Багато з них водночас віддають перевагу тиші, особливо під час відпочинку або коли ховаються.
Вражаючі історії самовідданих кішок: як мурки рятують життя?
Кішка породи мейн-кун проявила себе як справжню рятівницю, взявши під опіку безпомічне щеня: вона зігрівала його, доглядала та навіть годувала разом зі своїми кошенятами.
Інша смугаста кішка на ім'я Кеке також вразила своєю поведінкою. Вона почала піклуватися про новонароджених цуценят, сприймаючи їх як власних. У відео з TikTok видно, як вона спокійно лежить на сонці, а поруч до неї туляться п'ятеро малюків.
Фахівці говорять, що така поведінка пояснюється материнськими інстинктами кішок. Гормони спонукають їх піклуватися про потомство, навіть коли йдеться не про їхніх власних малюків.