Музичні репетиції разом з мурчиком частенько висвітлюють господарі кота Златка на своїй сторінці в Instagram.

Що відомо про кота Златка, поціновувача класичної музики?

Хвостатий живе в родині піаністів, які з дитинства привчали мурчика до класичної музики. Златко настільки заглибився у мистецтво звуку, що не може відірватися від прослуховування чарівних мелодій.

Кіт влягається поруч з власниками просто на інструмент і чи не найбільше насолоджується творами Фредеріка Шопена. Вони здійснюють на улюбленця терапевтичний ефект, від чого котик засинає.

Златко насолоджується фортепіанною музикою: дивіться відео

Златко часом намагається долучитися до гри, але його все одно хилить на сон.

Мар'яна, власниця мурчика, родом з України. Вона разом з чоловіком Дімчо та 9 котами живе у Хорватії. Інші улюбленці теж не проти послухати музику, проте Златкові вона припадає до душі найбільше.

До слова, у Cats Protection пояснили, що за певних умов коти дійсно можуть реагувати на музику так, ніби вона їм подобається. Цікаво й те, що пухнастики можуть позитивно реагувати на спів господарів, асоціюючи його з позитивними емоціями та приємними подіями.

Клінічний фахівець із поведінки тварин Деніел Воррен-Каммінгс підкреслив, що ця сфера ще недостатньо вивчена, попри це, так само, як і люди, коти мають індивідуальні музичні вподобання – кожна тварина реагує по-своєму. Багато з них водночас віддають перевагу тиші, особливо під час відпочинку або коли ховаються.

