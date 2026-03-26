Зворушливу історію висвітлили на сторінці amber_nunnally у TikTok.

Цікаво "Пологи приймали до 4 ранку": Віктор Бронюк зворушив мережу поповненням у родині

Як кішка подбала про цуценят?

Смугаста кішка здивувала своєю поведінкою, почавши піклуватися про новонароджених цуценят так, ніби це її власне потомство. Кеке поводиться так, ніби щиро переконана, що ці малюки належать їй.

У відео з TikTok видно, як Кеке лежить на сонці, а поруч із нею затишно туляться п'ятеро крихітних цуценят. Авторка ролика пояснила, що вийшла повернути малюків до їхньої матері, але натомість побачила, що вони вже "знайшли" собі прийомну маму.

У коментарях люди активно обговорюють цей випадок. Вони, зворушені турботою мурчика, пишуть, що, мовляв, усі щенята дуже схожі на кішку, тож цілком можуть бути її дітьми.

Інший коментатор уявив реакцію справжньої мами-собаки: "Вона, мабуть, думає: та хай уже кішка посидить із ними". Дехто зауважив, що все нібито було чудово, поки не втрутилася господарка.

Яка причина такої поведінки?

Фахівці з Parade Pets розповіли, що хоч така ситуація може здаватися дивною, подібна поведінка для котів не рідкість. Насправді чотирилапі мають сильний материнський інстинкт, особливо самки, які вже мали кошенят або просто схильні до турботи.

Тож зустрічаючи маленьких і беззахисних тварин, як-от цуценят, вони можуть почати доглядати за ними – вилизувати, гріти та поводитися як "прийомна мама". Якщо все відбувається під наглядом і безпечно для обох сторін, такі міжвидові "сім'ї" можуть бути дуже ніжними та зворушливими.

Що ще треба знати про звички котів?