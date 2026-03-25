Ветеринарна лікарка Марта Відаль-Абарк пояснила, що насправді стоїть за такою поведінкою мурчиків.

Чому коти лізуть лапками до вашого лиця?

Загалом дотики відіграють важливу роль у соціалізації котів ще з раннього віку, впливаючи на їхню поведінку та взаємодію з людьми й іншими тваринами.

Маркують територію

Одна з головних причин, чому кіт торкається лапою вашого обличчя, пов'язана з його фізіологією. На лапах мурчиків розташовані спеціальні залози, що виділяють феромони. Через них тварини "позначають" свою територію та передають інформацію іншим. Тож коли улюбленець кладе лапу на ваше обличчя, він фактично позначає вас як "свого" – це свідчення довіри й прив'язаності.

До речі, одним із таких зворушливих моментів поділилася власниця мурчика на ім'я Пакіто. Її улюбленець теж полюбляє тягнутися лапками до лиця господарки.

Кіт кладе лапки на обличчя власниці: дивіться відео

Просять їсти

Ще одна поширена причина цього жесту – сигнал про потреби, найчастіше про голод. Коти швидко запам'ятовують, як привернути увагу господаря, і часто використовують дотик лапою зранку, щоб розбудити та "нагадати" про їжу.

Ігнорування в таких випадках зазвичай не допомагає, натомість кіт повторюватиме спроби, доки не досягне свого.

Хочуть відсторононитися

Іноді така поведінка означає протилежне — бажання дистанції. Якщо під час контакту кіт відштовхує лапами, це свідчить, що йому наразі достатньо уваги й він хоче спокою. Це не агресія, а скоріше м'який спосіб встановити межі.

Демонструють ніжність

Подібно до того, як тварини "гладять" одне одного, мурчик повторює вашу поведінку, відповідаючи на ласку.

Привертають вашу увагу

Ще один варіант – прохання про увагу. Якщо раніше після такого дотику ви реагували погладжуванням чи спілкуванням, кіт запам'ятовує це й використовує як спосіб отримати турботу.

До того ж фахівці в Cooper and Gracie доречно зазначили й ті моменти, які свідчать про любов котика до власника. Мурчики демонструють її різними способами. Так, звичне для нас в поведінці котів муркотіння свідчить про комфорт і довіру, "місіння" лапами – про задоволення, а принесені "подарунки" можуть бути знаком турботи.

