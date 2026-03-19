Ветеринари пояснили, чи подобаються котам поцілунки та як зрозуміти їхню реакцію. Про це пише Cats.com.

Чи люблять коти поцілунки?

Попри поширене переконання, що поцілунок – універсальний прояв любові, для котів це не зовсім так. Як пояснюють фахівці, тварини не використовують поцілунки у своїй природній поведінці, тому не завжди розуміють цей жест.

Водночас багато котів можуть навчитися сприймати поцілунки як прояв людської прихильності. Вони асоціюють їх із турботою та увагою, особливо якщо довіряють господарю. Однак реакція завжди індивідуальна. Деяким котам подобається така близькість, інші ж можуть відчувати дискомфорт або навіть стрес.

Ветеринари радять уважно спостерігати за мовою тіла тварини. Якщо кіт розслаблений, муркоче, повільно моргає або треться об вас – це ознаки того, що йому приємно.

Також кіт може нахиляти голову або залишатися поруч після контакту – це сигнал довіри та комфорту. Натомість негативна реакція проявляється доволі швидко: тварина може відвертатися, шипіти, бити лапою або різко махати хвостом. У такому випадку краще припинити контакт.

Експерти наголошують, що варто уникати поцілунків у морду або губи тварини. Це не лише може викликати стрес у кота, а й несе певні гігієнічні ризики для людини. Крім того, не рекомендується цілувати незнайомих котів або дозволяти це дітям, адже реакція тварини може бути непередбачуваною.

Як проявляють любов коти?

Коти, попри свою незалежність, можуть дуже сильно прив’язуватися до людини та показують це через поведінку. Як зазначає "ТСН", якщо уважно придивитися, є кілька чітких сигналів, які свідчать про їхню любов і довіру:

труться об ноги чи голову – так кіт "позначає" вас як свою людину

сплять поруч або на вас – показник повного комфорту і безпеки

муркочуть і "топчуть" лапами під час контакту – прояв ніжності

вилизують руки чи волосся — сприймають вас як частину своєї "сім’ї"

приносять "подарунки" – демонструють турботу та прихильність

Експерти наголошують, що така поведінка є природною для котів і свідчить про сильний емоційний зв’язок із господарем. Головне — навчитися розуміти ці сигнали та поважати межі улюбленця.

