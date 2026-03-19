Ветеринары объяснили, нравятся ли котам поцелуи и как понять их реакцию. Об этом пишет Cats.com.

Любят ли коты поцелуи?

Несмотря на распространенное убеждение, что поцелуй – универсальное проявление любви, для кошек это не совсем так. Как объясняют специалисты, животные не используют поцелуи в своем естественном поведении, поэтому не всегда понимают этот жест.

В то же время многие кошки могут научиться воспринимать поцелуи как проявление человеческой привязанности. Они ассоциируют их с заботой и вниманием, особенно если доверяют хозяину. Однако реакция всегда индивидуальна. Некоторым котам нравится такая близость, другие же могут испытывать дискомфорт или даже стресс.

Ветеринары советуют внимательно наблюдать за языком тела животного. Если кот расслаблен, мурлычет, медленно моргает или трется о вас – это признаки того, что ему приятно.

Также кот может наклонять голову или оставаться рядом после контакта – это сигнал доверия и комфорта. Зато негативная реакция проявляется довольно быстро: животное может отворачиваться, шипеть, бить лапой или резко махать хвостом. В таком случае лучше прекратить контакт.

Эксперты отмечают, что следует избегать поцелуев в морду или губы животного. Это не только может вызвать стресс у кота, но и несет определенные гигиенические риски для человека. Кроме того, не рекомендуется целовать незнакомых котов или позволять это детям, ведь реакция животного может быть непредсказуемой.

Как проявляют любовь коты?

Коты, несмотря на свою независимость, могут очень сильно привязываться к человеку и показывают это через поведение. Как отмечает "ТСН", если внимательно присмотреться, есть несколько четких сигналов, которые свидетельствуют об их любви и доверии:

трутся о ноги или голову – так кот "обозначает" вас как своего человека

спят рядом или на вас – показатель полного комфорта и безопасности

мурлыкают и "топчут" лапами во время контакта – проявление нежности

вылизывают руки или волосы - воспринимают вас как часть своей "семьи"

приносят "подарки" – демонстрируют заботу и привязанность

Эксперты отмечают, что такое поведение является естественным для кошек и свидетельствует о сильной эмоциональной связи с хозяином. Главное - научиться понимать эти сигналы и уважать границы любимца.

