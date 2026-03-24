Детальніше про нічну активність мурчиків і те, як вони захищають своїх власників під час сну, розповіли фахівці з Base Paws.

Чому коти такі активні вночі?

  • Територіальні інстинкти

Коти за своєю природою є територіальними тваринами. Вони вважають своїм не лише простір навколо, а й людину поруч із собою. Тому часто залишаються насторожі, особливо вночі, щоб вчасно помітити будь-яку загрозу.

  • Розвинені органи чуття

У котів надзвичайно гострий слух і загалом дуже чутливе сприйняття довкілля. Вони здатні вловлювати найменші шуми значно раніше за людей. І хоча вони не завжди будуть активно протидіяти небезпеці, як це роблять собаки, їхня уважність може слугувати своєрідною системою раннього попередження.

  • Зв'язок із господарем

Коти формують глибокий емоційний зв'язок зі своїми власниками. Вони можуть відчувати, коли щось не так, і реагувати, тобто ставати більш пильними, триматися ближче або поводитися незвично.

Чи справді мурчики охороняють нас, поки ми спимо?

Хоча коти не виконують роль сторожів у традиційному розумінні, їхні природні інстинкти, чутливість і тісний зв'язок із людиною можуть створювати додаткове відчуття безпеки вночі. У Hepper розібралися, як пухнастики можуть захищати нас під час сну.

Там зазначають, що насправді деякі коти все ж можуть "оберігати" господаря, але це залежить від конкретної тварини та її характеру. Попри репутацію незалежних і відсторонених, дослідження показують, що зв'язок між котом і людиною може бути дуже глибоким, подібним до людських стосунків.

Як коти захищають людей уночі
Котики можуть "оберігати" людину під час сну / Фото Unsplash

Чотирилапі часто переймають риси поведінки своїх власників: якщо ви турботливі й уважні, кіт, ймовірно, відповідатиме тим самим. Хоч коти й схильні тікати від небезпеки, це не означає, що вони не пильнують.

Вони чудово відчувають зміни в середовищі й можуть попереджати про загрозу. Не всі коти "охороняють" господаря, але багато з них намагаються бути поруч під час сну. Вони лягають біля ніг або займають високе місце, щоб контролювати простір. Це спосіб одночасно відчувати себе в безпеці й залишатися напоготові у разі небезпеки.

До речі, у мережі часто діляться зворушливими кадрами зі спільного з котиками життя, зокрема й моментами нічної підтримки. На одному з відео зафіксований епізод, коли мурчик на ім'я Пакіто прибігає до своєї власниці вночі й влягається просто на неї. Жінка стверджує, що кіт завжди знає, коли він їй потрібен, і "знає речі, які ми не можемо пояснити".

Котик охороняє сон своєї господарки: дивіться миле відео

Про що може розповісти поведінка пухнастиків?

  • Коти здатні відчувати зміну погоди завдяки дуже розвиненим органам чуття, зокрема, вони реагують на коливання атмосферного тиску та вловлюють найменші звуки.

  • Багато власників із ніжністю цілують своїх улюбленців, вважаючи це проявом любові. Однак самі коти можуть сприймати такі дії зовсім по-іншому.