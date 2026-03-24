Подробнее о ночной активности мурлык и то, как они защищают своих владельцев во время сна, рассказали специалисты из Base Paws.
Почему коты такие активные ночью?
- Территориальные инстинкты
Коты по своей природе являются территориальными животными. Они считают своим не только пространство вокруг, но и человека рядом с собой. Поэтому часто остаются настороже, особенно ночью, чтобы вовремя заметить любую угрозу.
- Развитые органы чувств
У кошек чрезвычайно острый слух и вообще очень чувствительное восприятие окружающей среды. Они способны улавливать малейшие шумы значительно раньше людей. И хотя они не всегда будут активно противодействовать опасности, как это делают собаки, их внимательность может служить своеобразной системой раннего предупреждения.
- Связь с хозяином
Коты формируют глубокую эмоциональную связь со своими владельцами. Они могут чувствовать, когда что-то не так, и реагировать, то есть становиться более бдительными, держаться ближе или вести себя необычно.
Действительно ли мурчики охраняют нас, пока мы спим?
Хотя коты не выполняют роль сторожей в традиционном понимании, их природные инстинкты, чувствительность и тесная связь с человеком могут создавать дополнительное ощущение безопасности ночью. У Hepper разобрались, как пушистики могут защищать нас во время сна.
Там отмечают, что на самом деле некоторые коты все же могут "оберегать" хозяина, но это зависит от конкретного животного и его характера. Несмотря на репутацию независимых и отстраненных, исследования показывают, что связь между котом и человеком может быть очень глубокой, подобной человеческим отношениям.
Котики могут "оберегать" человека во время сна / Фото Unsplash
Четвероногие часто перенимают черты поведения своих владельцев: если вы заботливы и внимательны, кот, вероятно, будет отвечать тем же. Хотя коты и склонны убегать от опасности, это не значит, что они не бдят.
Они прекрасно чувствуют изменения в среде и могут предупреждать об угрозе. Не все коты "охраняют" хозяина, но многие из них стараются быть рядом во время сна. Они ложатся у ног или занимают высокое место, чтобы контролировать пространство. Это способ одновременно чувствовать себя в безопасности и оставаться начеку в случае опасности.
Кстати, в сети часто делятся трогательными кадрами из совместной с котиками жизни, в том числе и моментами ночной поддержки. На одном из видео зафиксирован эпизод, когда мурлыка по имени Пакито прибегает к своей хозяйке ночью и укладывается прямо на нее. Женщина утверждает, что кот всегда знает, когда он ей нужен, и "знает вещи, которые мы не можем объяснить".
О чем может рассказать поведение пушистиков?
Коты способны чувствовать смену погоды благодаря очень развитым органам чувств, в частности, они реагируют на колебания атмосферного давления и улавливают малейшие звуки.
