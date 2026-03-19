Оказывается, коты действительно могут чувствовать смену погоды. Об этом сообщает Cats.com.

Смотрите также Самый милый жест: почему коты показывают свой животик

Могут ли коты чувствовать погоду?

Коты издавна ассоциируются с "предсказанием" погоды – еще с древних времен люди верили, что эти животные могут чувствовать приближение шторма. И хотя это звучит как суеверия, современные исследования частично подтверждают такую способность.

Специалисты объясняют: коты не имеют сверхъестественных способностей, однако их органы чувств значительно острее, чем у людей. Именно это позволяет им замечать изменения в окружающей среде раньше нас.

Одной из главных причин являются изменения атмосферного давления. Перед грозой или сильным дождем барометрическое давление резко падает, и коты способны это почувствовать. Их внутреннее ухо значительно чувствительнее, чем у человека, поэтому даже небольшие колебания не остаются незамеченными.

Это объясняет, почему животное может заранее искать укрытие, становиться беспокойным или наоборот – прятаться и больше спать. Такое поведение является естественным инстинктом самосохранения.

Кроме того, коты имеют чрезвычайно развитые слух и обоняние. Они могут

слышать раскаты грома еще до того, как его услышит человек

чувствовать характерный запах дождя или даже озона после молнии.

Их обоняние, по оценкам, в десятки раз чувствительнее человеческого, а слух охватывает значительно более широкий диапазон звуков.

Почему меняется их поведение?

Когда кот "чувствует" ухудшение погоды, это может проявляться по-разному. Некоторые животные становятся тревожными, нервными или начинают прятаться. Другие, наоборот, ищут теплое место и больше спят.

Ветеринары объясняют, что это связано не только с физическими ощущениями, но и с ассоциациями. Например, если кот боится грома, он может реагировать на изменение погоды еще до того, как начнется буря.

Несмотря на распространенные мифы, у котов нет мистических способностей предсказывать погоду. Все дело лишь в высокой чувствительности к окружающей среде.

Фактически, их поведение является результатом эволюции. В дикой природе способность заранее почувствовать непогоду помогала выживать, находить укрытие и избегать опасности.

Как помочь коту во время непогоды?

Во время непогоды коты часто испытывают стресс и страх из-за громких звуков, изменение давления и необычную атмосферу. Ветеринары объясняют, что в такие моменты главная задача владельца – создать для животного ощущение безопасности и стабильности.

Как пишет Докторка Лиззи Юэнс, прежде всего стоит обеспечить коту уютное место, где он сможет спрятаться – это может быть домик, коробка или любимый уголок в квартире. Коты инстинктивно ищут укрытие, когда боятся, поэтому не следует им в этом мешать.

Также важно не принуждать животное к контакту. Если кот напуган, лучше быть рядом и говорить спокойным голосом, но позволить ему самому решить, подходить ли к вам.

Еще один эффективный способ – отвлечь кота игрой, если он не находится в сильном стрессе. Игрушки помогают снизить напряжение и перенаправить энергию в безопасное русло.

В некоторых случаях помогают специальные успокаивающие феромоны, которые создают для кота ощущение знакомой и безопасной среды. Их используют в виде спреев или диффузоров в доме.

Владельцам также советуют позаботиться о базовых потребностях животного: доступ к воде, еде, лотку и любимому лежаку. Когда все ресурсы под рукой, уровень тревоги у кота снижается.

Важно наблюдать за поведением любимца: если он постоянно прячется, агрессивный или отказывается от еды, это может свидетельствовать о сильном стрессе. В таких случаях специалисты советуют обратиться к ветеринару, ведь тревожное состояние может влиять и на физическое здоровье животного.

В общем, спокойная атмосфера, внимание к потребностям кота и отсутствие принуждения помогут любимцу значительно легче пережить жару, дождь, грозу или другую непогоду.