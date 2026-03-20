Об этом пишет "Фокус".

Почему у кота внезапно выросли большие зубы?

История с необычным поведением домашнего кота привлекла внимание пользователей сети. Владелица животного заметила, что зубы ее любимца будто начали быстро увеличиваться, что вызвало серьезное беспокойство.

Женщина обратилась к ветеринару, опасаясь, что это может свидетельствовать об опасном заболевании или аномалии. Она предполагала, что речь идет о неконтролируемом росте зубов, который иногда случается у животных.

Кот напугал хозяйку своими зубами

Однако при осмотре врач объяснил, что на самом деле ничего чрезвычайного не происходит. Причина заключалась в естественном процессе – смене молочных зубов на постоянные.

Специалист отметил, что в определенном возрасте у котов зубы могут выглядеть так, будто они растут очень быстро. На самом деле это нормальный этап развития, когда старые зубы выпадают, а новые появляются.

В некоторых случаях этот процесс может выглядеть необычно, особенно если молочные зубы еще не выпали, а постоянные уже прорезаются. Из-за этого создается впечатление "двойных" или слишком больших зубов.

Ветеринар успокоил владелицу, объяснив, что это не требует лечения, если у кота нет боли, воспаления или проблем с приемом пищи. В то же время он посоветовал следить за состоянием ротовой полости и обращаться к врачу в случае каких-либо осложнений.

Что нужно знать о кошачьих зубах?

У ветеринарных специалистов растет внимание к теме здоровья зубов у домашних кошек. Как рассказывают врачи клиники для животных "СоноВет", правильный уход за ротовой полостью любимца – не менее важен, чем вакцинация или сбалансированное питание.

Котята рождаются без зубов, и только примерно на третьей неделе жизни у них начинают прорезываться первые молочные зубы. Уже к четырем месяцам они меняются на постоянные. В большинстве случаев этот процесс проходит без осложнений, однако иногда молочные зубы могут не выпадать самостоятельно. В таких ситуациях ветеринары рекомендуют обращаться в клинику для их удаления, во избежание проблем с прикусом.

Отдельное внимание специалисты уделяют профилактике зубного камня – распространенной проблемы среди домашних кошек. Среди основных причин его образования называют избыток мягкой пищи, отсутствие регулярной очистки зубов, нарушение обмена веществ и врожденные особенности строения челюсти.

Специалисты советуют приучать кота к гигиене с детства. Сначала животное стоит постепенно знакомить с прикосновениями к ротовой полости, поощряя его лакомством за спокойное поведение. Впоследствии можно переходить к полноценной чистке зубов с помощью специальной щетки и ветеринарной зубной пасты.

Важно помнить: использование человеческой зубной пасты категорически запрещено, поскольку она содержит фториды, опасные для здоровья животных.

В случае сложных случаев очистки зубов проводят в ветеринарных клиниках под общим наркозом. Однако врачи отмечают: регулярный домашний уход помогает избежать радикальных процедур и сохранить здоровье любимца на долгие годы.

