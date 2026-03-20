Однак справжня причина виявилася значно несподіванішою. Про це пише "Фокус".

Чому у кота раптово виросли великі зуби?

Історія з незвичайною поведінкою домашнього кота привернула увагу користувачів мережі. Власниця тварини помітила, що зуби її улюбленця ніби почали швидко збільшуватися, що викликало серйозне занепокоєння.

Жінка звернулася до ветеринара, побоюючись, що це може свідчити про небезпечне захворювання або аномалію. Вона припускала, що йдеться про неконтрольований ріст зубів, який іноді трапляється у тварин.

Кіт налякав господарку своїми зубами / Фото Reddit

Однак під час огляду лікар пояснив, що насправді нічого надзвичайного не відбувається. Причина полягала у природному процесі – зміні молочних зубів на постійні.

Фахівець зазначив, що у певному віці у котів зуби можуть виглядати так, ніби вони ростуть дуже швидко. Насправді ж це нормальний етап розвитку, коли старі зуби випадають, а нові з’являються.

У деяких випадках цей процес може виглядати незвично, особливо якщо молочні зуби ще не випали, а постійні вже прорізаються. Через це створюється враження "подвійних" або надто великих зубів.

Ветеринар заспокоїв власницю, пояснивши, що це не потребує лікування, якщо у кота немає болю, запалення або проблем із прийомом їжі. Водночас він порадив стежити за станом ротової порожнини та звертатися до лікаря у разі будь-яких ускладнень.

Що потрібно знати про котячі зуби?

У ветеринарних фахівців зростає увага до теми здоров’я зубів у домашніх котів. Як розповідають лікарі клініки для тварин "СоноВет", правильний догляд за ротовою порожниною улюбленця – не менш важливий, ніж вакцинація чи збалансоване харчування.

Кошенята народжуються без зубів, і лише приблизно на третьому тижні життя у них починають прорізуватися перші молочні зуби. Уже до чотирьох місяців вони змінюються на постійні. У більшості випадків цей процес проходить без ускладнень, однак інколи молочні зуби можуть не випадати самостійно. У таких ситуаціях ветеринари рекомендують звертатися до клініки для їх видалення, щоб уникнути проблем із прикусом.

Окрему увагу спеціалісти приділяють профілактиці зубного каменю – поширеної проблеми серед домашніх котів. Серед основних причин його утворення називають надлишок м’якої їжі, відсутність регулярного очищення зубів, порушення обміну речовин та вроджені особливості будови щелепи.

Фахівці радять привчати кота до гігієни змалку. Спочатку тварину варто поступово знайомити з дотиками до ротової порожнини, заохочуючи її ласощами за спокійну поведінку. Згодом можна переходити до повноцінного чищення зубів за допомогою спеціальної щітки та ветеринарної зубної пасти.

Важливо пам’ятати: використання людської зубної пасти категорично заборонене, оскільки вона містить фториди, небезпечні для здоров’я тварин.

У разі складних випадків очищення зубів проводять у ветеринарних клініках під загальним наркозом. Проте лікарі наголошують: регулярний домашній догляд допомагає уникнути радикальних процедур і зберегти здоров’я улюбленця на довгі роки.

