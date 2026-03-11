Розповідь про пухнастого улюбленця швидко стала вірусною у соцмережах. Історію жінки розповідає "Фокус".

На кого перетворилося кошеня?

29-річна Карлі Томас з Онтаріо забрала додому кошеня на ім’я Спроут. Коли він лише з’явився у її домі, важив приблизно 1,5 фунта (близько 700 грамів) і виглядав як маленький клубок шерсті з великими очима.

Жінка була переконана, що її улюбленець залишиться невеликим навіть у дорослому віці. Проте вже через сім місяців Спроут значно підріс і набрав приблизно 11 фунтів (майже 5 кілограмів).

Згодом з’ясувалося, що улюбленець належить до породи сибірських котів, які відомі своїми великими розмірами та густою шерстю. Саме тому зміни у зовнішності тварини стали настільки помітними.

Господиня поділилася відео, де показала, як її улюбленець змінився за короткий час. Спочатку це було крихітне кошеня, а згодом – великий пухнастий кіт.

Публікація швидко привернула увагу користувачів: ролик набрав понад 2 мільйони переглядів і десятки тисяч вподобань. Люди жартували, що тварина виглядає як "великий малюк у котячому костюмі" та відзначали її "королівський вигляд".

Попри несподіваний ріст улюбленця, Карлі зізнається, що дуже любить свого пухнастого друга, навіть якщо той виріс значно більшим, ніж вона очікувала.

Що відомо про породу сибірських котів?

Сибірська кішка – це напівдовгошерста порода, яка вважається однією із найдавнішої масті котів. Вона має густу потрійну шерсть, що складається з довгих захисних волосків, середнього шару та щільного підшерстка, який добре захищає тварину від холоду.

Як пише Cats.com, дорослі представники цієї породи можуть важити від 8 до 12 кілограмів, тому виглядають досить великими та масивними. Середня тривалість життя сибірських котів становить приблизно 12 – 15 років.

Ці тварини відомі своїм дружелюбним характером – вони ласкаві, активні та добре ставляться до людей. Сибірські коти зазвичай легко знаходять спільну мову з дітьми, іншими чотирилапими. Вони також досить розумні, люблять ігри та часто проявляють сильні мисливські інстинкти.

Повністю дорослими сибірські коти стають досить пізно – приблизно у віці п’яти років. Крім того, цю породу іноді вважають умовно гіпоалергенною, оскільки вона може виробляти менше алергену Fel d1, ніж багато інших улюбленців.