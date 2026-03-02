Хоч часом важко наважитися взяти на себе відповідальність за прихисток і виховання покинутого хвостика, стаються випадки, коли такий крок робить кращим життя як котика, так і його нових господарів. 24 Канал зібрав 4 проникливі історії врятованих мурчиків, які стали невіддільними частинками у родинах своїх власників.

Перший герой нашої розповіді – кіт із солодким ім'ям Кекс, який частенько полюбляє ходити слідом за своєю власницею і контролювати її дії. Пані Дарина розповіла, що насправді доволі давно мріяла про чотирилапого улюбленця вдома. Вона разом зі своєю мамою все життя рятують тваринок і підтримують притулки.

Мурчик на ім'я Кекс: дивіться фото з архіву його власниці

Тож дівчина завжди знала, що для себе обиратиме кошеня саме з притулку або з вулиці. Одного разу просто-таки на просторах інстаграму Дарина побачила відео на сторінці зоомагазину про підкинутих кошенят. Тоді четверо кошенят підкинули під зоомагазин, а його власниця врятувала їх і залишила на перетримку.

У той момент і спала на думку ідея прихистити одного з мурчиків. Тож, як розповіла Дарина, вона завчасно підготувала котику нову, пухнасту лежаночку й багато іграшок.

Кіт Кекс
Перший день Кекса у новому домі / Фото з архіву власниці Дарини, надане 24 Каналу

На новому місті котик освоївся доволі швидко. Водночас дівчина чесно поділилася, що труднощі були в його комунікації з квітами. Адже пухнастик дуже вже цікавиться рослинами.

Тварини завжди приносять радість і тепло в домі, хоч й іноді роблять шкоду. Вони стають членами сім'ї,
– висловилася Дарина.

А ще Кекс, як не дивно, обожнює воду й нерідко займає ванну, бажаючи полежати в умивальнику. Його увагу, як розповіла власниця, привертають і ватні палички.

Пристрасть Кекса – вода та умивальник: дивіться милі фото з архіву його господарки

Нерідко люди довгенько живуть із мрією подарувати дім чотирилапому улюбленцю, тим самим принісши в оселю добро й радість. Так сталося й у житті пані Аліни, яка неодноразово замислювалася про рудого котика й хотіла ощасливити пухнастика саме з притулку, тож так і почалися її пошуки. Одного разу повідомлення від колеги про знайденого котика, який шукає новий дім, перевернуло пошуки з ніг на голову.

Його викинули біля елітного яхт-клубу в Києві, де він спав в піску під кущами, вони його не відразу там помітили, якийсь час він там виживав,
– розповіла Аліна.

Кіт Марс
Перші тижні Марса у новому домі / Фото з особистого архіву власниці Аліни, надане 24 Каналу

Того ж дня дівчина поїхала по котика, передала його на огляд до ветеринара й так почалося їхнє спільне життя. Аліна поділилася, що поки Марс був меншим, він не був тактильним, однак нещодавно мурчик переглянув своє ставлення до ласк від власниці й тепер уже вечорами нікуди з рук йти не бажає.

Він дуже розумний кіт, талановитий маніпулятор, дуже любить гратись, грати в хованки та наздоганялки, кожен вечір зустрічає біля дверей та вітає, навіть не уявляла що коти так вміють. Дуже пощастило з ним, чистюля, шукач пригод,
– описала свого улюбленця Аліна.

Рудий котик Марс став частинкою сім'ї: дивіться зворушливі фото його господарки

На жаль, перебування чотирилапих в притулку може тривати доволі довго. Дехто з мурчиків може місяцями, якщо не довше, чекати на свою нову родину. Саме так сталося із ще одним героєм нашої розповіді – котиком Пікселем.

Його господарка, пані Міла, розповіла, що до появи нового мурчика у її родині 13 років жив інший кіт. Однак коли його не стало, вона разом з чоловіком вперше відчула, наскільки змінився їхній спільний простір.

Дім залишився тим самим, а наше життя – ні. Якщо чесно, воно стало менш об'ємним, менш живим, ніби з нього прибрали щастя, а натомість залишили тільки війну,
– поділилася Міла.

Жінка відразу для себе вирішила взяти мурчика саме з притулку, щоб нарешті хтось із них перестав чекати й поїхав додому. Так, гортаючи стрічку в інстаграмі, Міла побачила допис про котика, на якого протягом 6 місяців ніхто так і не звернув увагу.

Про свої тодішні враження жінка розповіла так: "Я подивилась на нього. Звичайний. Настільки, що, можливо, люди й не помічали його, шукаючи інстаграмних красенів. Сумні перелякані очі. 6 місяців нікому непотрібний. Дзи-и-и-инь. І ми зробили той дзвінок".

Котик Піксель став розрадою для сім'ї Міли: дивіться милі фото з її архіву

Водночас Міла поділилася й труднощами в освоєнні та вихованні Пікселя. Вона чесно відповіла, що перші тижні були важкі, як для мурчика, так і для його господарів. Чотирилапий лякався кожного звуку, не їв, три дні не ходив у туалет. Жінка зробила коту схованку, і, як зізналась Міла, Піксель заспокоювався тільки тоді, коли її рука була біля нього у тій схованці. Тож перші ночі жінка поклала подушку і спала біля котика, тримаючи руку поруч.

Вона додала, що від ліків, сечі та довгого перебування в притулку пухнастик мав неприємний запах. Однак попри це, господарі не ризикували купати його, бо розуміли, що це ще один стрес.

"Був момент, за який мені досі соромно. На 5 день я відчаялась: а раптом ми помилились? Ми вперше беремо з притулку, і у нас нічого не виходить. Він нас боїться, а ми, здається, робимо все не так. Я вперше допустила думку, що можливо його слід повернути назад і не мучити (нам казали про таку можливість)", – розповіла Міла.

Саме той момент став переломним і для родини, і для самого Пікселя. Після чіткого рішення таки залишити пухнастика в сім'ї та впевненості, що вдасться впоратися з усіма труднощами, котик і сам відчув зміни.

Жінка зазначила, що він "ніби почув розмову" і того ж дня пішов їсти, сходив в туалет і почав обхід території. Після цього знайомство з мурчиком проходило у зовсім іншому тоні.

Через певний час, як розповіла Міла, для Пікселя зробили спеціальну драбинку з першого поверху, придбали йому повідець і, звісно ж, подбали про всі щеплення. Уже 2 роки котик гуляє набережною на повідці, обожнює лазити по деревах і ганятися за пташками й жабками біля Дніпра, а також уже мав нагоду познайомитися з білкою та черепахою.

Піксель – вправний верхолаз: дивіться відео з архіву його власниці

У нього вже є знайомі рибалки, у яких він випрошує рибу. Він змушує перехожих відволіктись від сумних думок і посміхнутися. І здається, він живе своє краще котяче життя,
– розповіла власниця Пікселя.

Водночас вона додала, що їхнє сімейне життя з чоловіком теж докорінно змінилося з появою мурчика. Міла співає йому пісні та робить масажі, а по всій квартирі для котика змайстрували полички, щоб йому було де лазити.

Згадуючи історію освоєння Пікселя, жінка відверто зізналася, що насправді це не вони врятували його з притулку, а кіт врятував їх. "Навколо війна і вибухи, а вдома є хтось, хто муркотить, гріється, смішить, лізе на руки і нагадує – життя триває", – розповіла вона.

Міла поділилася також чуттєвою історією, яка тягнеться ще з моменту того дзвінка до притулку, після місяців очікування Пікселем на нову родину.

"Знаєте, яка улюблена пісня, яку я йому співаю?

"Жодного дзвіночка,

жодного дзвіночка,

жодного дзвіночка по коту.

Але все ж дзвіночок, але все ж дзвіночок,

але все ж дзвіночок… один був", – написала жінка.

Прикінцева історія потішить вас одразу двома милими мурчиками, яких врятували, забравши просто зі смітника. Їхня господарка, пані Лілія, зізналася, що має вдома загалом 4 котиків, усі її улюбленці – підібрані з вулиці.

Я багато разів рятувала тварин, це частина мого життя,
– поділилася вона.

Черговий випадок з порятунком пухнастиків стався у жовтні. Тоді Львів обстрілювали російські ракети й "Шахеди", згадує дівчина. І в той час хлопець Лілії вийшов з нею на відеозв'язок, аби показати двох мурчиків, знайдених біля смітника.

Про ті події дівчина розповіла з трепетом: "Вони були зовсім маленькі. Лежали в грязюці, мокрі, брудні, плакали. Було незрозуміло, скільки їм – очі то відкриті, то ні. Один був дуже тихий, і я боялася, що він може не вижити. Коли я побачила їх на відео, розплакалася. Він запитав: "Що робити?", я сказала: "Забирай додому".

Через обстріли тоді дорога була виснажливою і довгою, Лілія переживала за те, чи витримають кошенята мандрівку. До того ж на записаному заздалегідь відео один з котиків виглядав дуже кволим і мовчазним – саме це лякало дівчину.

Врятовані Чівас та Кнопа: дивіться зворушливі кадри з архіву власниці

Коли ж мурчики потрапили додому, настав час боротьби за їхнє життя. Малюки були брудні, слабкі й потребували годуючої кішки або хоча б спеціального молока. Лілія розповіла, що тоді написала допис для Threads, це, за її словами був крик про допомогу й можливість знайти хоча б якусь допомогу.

Дівчина зізналася, що перші дні були насправді складні. Кошенят треба було годувати що три години ще й одразу двох, адже поки один їв, другий – сильно плакав, тож це було фізично виснажливо. До цього додалися ще й проблеми з туалетом у малюків, Лілія робила пухнастикам масажі, неодноразово зверталася й до ветеринарної клініки.

Спогади про проблемні моменти у вихованні малюків перервалися згадками про довгий процес вибору імен для кошенят. Дівчина, втім, зупинилася на імені Кнопа для кішечки, адже вона була крихітна. Хлопець же назвав котика Чівасом – "як елітне віскі, щоб він виріс міцним і характерним".

Труднощі були, але вони приносили радість. Спостерігати, як ці малечі ростуть, як стають смішними, грайливими, живими – це неймовірне відчуття,
– зізналася Лілія.

А далі чотирилапі стали справжніми зірочками в мережі. Дописи з котиками збирають незліченну кількість захоплених реакцій у Threads. Дехто відгукнувся, аби забрати котиків, коли ті підростуть, однак дівчина вже звикла до улюбленців і вирішила залишити їх у власній родині. Принаймні на найближчий час.

Будні разом з Чівасом і Кнопою: дивіться відео їхньої господарки

Разом з ними Лілія піклується про ще 2 старших котів, які спочатку навіть влаштували бойкот, бо не хотіли приймати Кнопу й Чіваса.

Котик виріс спокійним, розважливим, а кішечка – навпаки: імпульсивна, емоційна й іноді навіть істерична, проте дуже лагідна. "Вони разом перекидають хату, висять на шторах, граються з лампами – діти, одним словом", – зізналася власниця.

Вона розповіла й про те, як усі разом вони подорожують машиною. Такі мандрівки за місто вже стали звичкою, котики спокійно переносять поїздки, досліджують нові місця, і для них це теж маленькі пригоди.

Я не знаю, що буде далі. Але я щаслива, що вони в мене є. Щаслива, що тоді не пройшла повз. Бо іноді одне рішення – "я заберу" – змінює життя. І не тільки їхнє, а й моє,
– резюмувала Лілія.

Котики в родині Лілії: дивіться миле відео

А коли у світі відзначають день кота?

  • 17 лютого в багатьох європейських країнах відзначають Міжнародний день кота. Цікаво, що до Європи коти потрапили в римську добу.

  • За результатами генетичного дослідження, домашніх котів завезли приблизно дві тисячі років тому – мореплавці брали їх на кораблі для знищення гризунів.

  • Спочатку коти не були свійськими, взагалі їхніми предками вважають африканських диких котів. Люди почали приручати їх значно пізніше, ніж собак.

  • Детальніше про Міжнародний день кота, а також більше цікавих фактів про пухнастиків можете дізнатися в матеріалі 24 Каналу.