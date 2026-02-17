До цієї дати 24 Канал зібрав найцікавіші факти про котів, які підтверджують: ці тварини значно розумніші й складніші, ніж здається.

Факти про котів, про які ви навіть не здогадувалися

Коти прийшли до Європи разом із римлянами. Дослідження геному, яке провів Каан Керман , показало, що домашні коти з’явилися в Європі близько 2 тисяч років тому – їх привезли моряки для боротьби з гризунами на кораблях.

Дослідження геному, яке провів , показало, що домашні коти з’явилися в Європі близько 2 тисяч років тому – їх привезли моряки для боротьби з гризунами на кораблях. Коти не завжди були домашніми. Предками сучасних котів вважаються африканські дикі коти, яких люди почали приручати значно пізніше, ніж собак.

Предками сучасних котів вважаються африканські дикі коти, яких люди почали приручати значно пізніше, ніж собак. Свято з’явилося в Італії. День кота у Європі започаткувала італійська журналістка Клаудія Анджелетті, щоб привернути увагу до проблем безпритульних тварин.

День кота у Європі започаткувала італійська журналістка Клаудія Анджелетті, щоб привернути увагу до проблем безпритульних тварин. Вони "підлаштовують" поведінку під людину. Дослідження показало, що коти змінюють свою комунікацію залежно від людини та здатні адаптуватися до різних соціальних ситуацій.

Дослідження показало, що коти змінюють свою комунікацію залежно від людини та здатні адаптуватися до різних соціальних ситуацій. Вони сплять більшу частину життя. У середньому кіт проводить уві сні близько 12 – 16 годин на добу, відновлюючи енергію після коротких періодів активності.

У середньому кіт проводить уві сні близько 12 – 16 годин на добу, відновлюючи енергію після коротких періодів активності. Муркотіння – не лише про задоволення. Коти можуть муркотіти не тільки від радості, а й під час стресу чи навіть коли відчувають біль – це своєрідний механізм самозаспокоєння.

Коти можуть муркотіти не тільки від радості, а й під час стресу чи навіть коли відчувають біль – це своєрідний механізм самозаспокоєння. Коти мають унікальну соціальну поведінку. Попри репутацію "одинаків", коти добре розпізнають людей, формують прив’язаність і можуть будувати складні соціальні зв’язки.

Що подарувати улюбленцю на Міжнародний день котів?

До Міжнародного дня кота господарі часто тішать своїх улюбленців особливими подарунками – і це не лише про ласощі, а й про турботу та розвиток тварини. Чудовим варіантом стануть нові іграшки: інтерактивні вудочки, м’ячики, м’які мишки або тунелі для активних ігор.

Багато котів також оцінять будиночки чи теплі лежанки, де можна спокійно відпочити після забав. Не менш популярний подарунок – дряпка, яка допомагає підтримувати кігті в хорошому стані та зберігати меблі.

Водночас, як пояснює котяча психологиня та фелінолог Соня Вонс, іграшки для котів важливо підбирати відповідно до віку тварини.

За її словами, кошенятам найбільше підходять маленькі мишки та легкі м’ячики, що стимулюють мисливський інстинкт і рухливість.

Дорослим котам уже варто пропонувати пошукові іграшки, а також спеціальні лабіринти для розумової активності. І, незалежно від віку, майже кожен кіт буде радий новій дряпці – це і корисно, і приносить тварині задоволення.

Перелік іграшок, які можна подарувати котику / Фото Соня Вонс

Проте навіть з іграшками варто бути дуже обережними. Деякі речі, які ми купуємо для улюбленців, можуть виявитися дуже небезпечними.